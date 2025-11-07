  • Megjelenítés
Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított
Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított

Portfolio
A Mol szerint akár az orosz olaj jelentős kiesése esetén is 80 százalékban biztosítható lenne a hazai finomítók ellátása az Adria-vezetéken keresztül, ám a vállalat rögtön finomította is kijelentését, hangsúlyozva: a horvát Janaf szállítási képessége és megbízhatósága továbbra sem bizonyított. A friss állítás újabb fordulatot hozott a hónapok óta tartó Mol–Janaf vitában, miközben a magyar kormány épp Washingtonban próbál mentességet szerezni az orosz olajszankciók alól.

A Mol harmadik negyedéves gyorsjelentésében, a részvényesi tájékoztatójában az olvasható, hogy ha a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolaj jelentősen visszaesne,

a Mol képes lenne az Adria-vezetéken keresztül érkező volumen növelésével a két finomítója igényeinek mintegy 80 százalékát biztosítani

- igaz, magasabb műszaki kockázat és költség mellett.

Ezt erősíti meg Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatójának megjegyzése is. Egy nemrégiben megjelent, a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, hogy amennyiben az orosz forrásoktól eltérő minőségű olaj érkezne a százhalombattai finomítóba, az a finomítási kapacitást nagyjából a harmadával csökkentené.

A vállalat a cikk megjelenése után a hvg részére megküldött közleményében pontosította az állítást, hangsúlyozva: ez csak feltételezés, és továbbra sem bizonyított, hogy a horvát Janaf ekkora mennyiséget ténylegesen le tudna szállítani, különösen, hogy a Mol szerint legutóbb sem érkezett meg időben a megrendelt tétel - ezzel a Slovnaft és Janaf közötti vitára utaltak.

A nyilatkozat érzékeny időpontban látott napvilágot, hiszen hónapok óta zajlik a szócsata a horvát Janaf és a Mol között a szállítási kapacitásokról és késedelmekről. A horvát fél rendre visszautasítja a Mol és a Slovnaft vádjait, és azzal érvel, hogy az Adria-vezetéken akár évi 15 millió tonna nyersolaj is szállítható lenne, kedvezőbb díjakkal, ha a volumen nagyobb lenne.

Fontos pillanatok jönnek

Orbán Viktor éppen ezekben a pillanatokban érkezik meg a Fehér Házba, hogy felmentést - vagy legalább halasztást - szerezzen az amerikai olajszankciók alól. A Washingtonba tartó repülőgépen úgy fogalmazott, hogy 

olyan megoldást dolgozott ki, amely nem mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak bizonyos csatornákon keresztül mindenképp energiához kell jutnia. Mindenfajta megállapodás nélkül, belátás alapján fogadják el, hogy Amerikának nem lehet érdeke olyan döntést hozni, ami tönkretesz bennünket. Ez nem üzleti kérdés a számunkra, ez élet-halál kérdés.

Hozzátette: "nekem azt kell elérnem, hogy a két legfontosabb vezetékünk, az egyik olaj, és a másik dél (nem egyértelmű, hogy milyen vezetékre utalt a miniszterelnök - a szerk.), akármilyen nafta is jön benne, akármilyen cégtől jön, az Magyarországra mindig, amerikai szankcióktól mentesen tudjon megérkezni...ez lesz nagyjából az én ajánlatom". 

Címlapkép forrása: Portfolio

