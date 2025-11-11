  • Megjelenítés
Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár
Gazdaság

Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár

MTI
Korábbi nyilatkozatával ellentétben még egy-két évig nem vonul vissza Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos egy hete egy internetes műsorban úgy fogalmazott, hogy "hamarosan" befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a visszavonulásáról Cristiano Ronaldo

Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy

csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt,

és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi al-Nasszrnál.

Még több Gazdaság

Az állami elvonások csökkentését sürgetik az önkormányzatok

Piaci elemző: nőtt a magyar leminősítés esélye

Népszerű applikációknak menne neki Brüsszel – jöhet a betiltás

Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt

- utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

"Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek" - erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility