Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár

Korábbi nyilatkozatával ellentétben még egy-két évig nem vonul vissza Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos egy hete egy internetes műsorban úgy fogalmazott, hogy "hamarosan" befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.

Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy

csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt,

és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi al-Nasszrnál.

Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt

- utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

"Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek" - erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.

