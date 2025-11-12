Kritikus szavazás jön az Egyesült Államokban - Trump már ünnepel

A Képviselőház szerdán szavaz az ideiglenes finanszírozási csomagról, amely véget vethet az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállásának.

A csomag célja az akadozó élelmiszersegélyprogramok újraindítása, a több százezer szövetségi alkalmazottnak járó elmaradt bérek kifizetése, valamint a megtépázott légiforgalmi irányítás helyreállítása - írja a Reuters. A republikánusok 219–213-as arányú, szűk többséggel rendelkeznek a Képviselőházban, és Donald Trump elnök támogatása várhatóan egységben tartja a pártot a heves demokrata ellenállással szemben. A demokraták felháborodtak, amiért a szenátusi patthelyzet után kialkudott megállapodás nem hosszabbítja meg a szövetségi egészségbiztosítási támogatásokat.

Hétfőn nyolc demokrata szenátor szakított a pártvezetéssel, és megszavazta a finanszírozási csomagot, amely január 30-ig hosszabbítaná meg a finanszírozást. A javaslat a szövetségi kormányt továbbra is arra a pályára állítja, hogy a már 38 ezer milliárd dolláros államadóssághoz évente mintegy 1,8 ezer milliárd dollárt adjon hozzá.

Mike Johnson republikánus házelnök így fogalmazott: "sürgős kérésem minden képviselőtársamhoz — ez a demokrata képviselőket is jelenti —, hogy gondolják át, imádkozzanak, és végül tegyék meg a helyes lépést".

A Ház demokrata frakciója továbbra is határozottan ellenzi a megállapodást, részben azért, mert a Szenátusban született egyezség alig egy héttel azután jött, hogy a demokraták látványos győzelmeket arattak New Jerseyben, Virginiában és New York Cityben. Sokan úgy vélték, ez növeli esélyeiket az egészségbiztosítási támogatások meghosszabbítására. Bár a szenátusi megállapodás decemberi szavazást ígér a támogatásokról, Johnson a Házban nem tett hasonló vállalást.

Ha a Ház jóváhagyja, a csomagot Trumpnak kell törvénybe iktatnia, aki kedden "nagyon nagy győzelemként" üdvözölte a szenátusi elfogadást.

A szavazást szerdán késő este tartják. Várható némi jelképes republikánus ellenállás Thomas Massie kentuckyi és Victoria Spartz indianai képviselő részéről. A kiadáscsökkentést követelő House Freedom Caucus ezúttal valószínűleg nem próbálja meg megakasztani az előterjesztést - közölte Andy Harris marylandi képviselő, a csoport elnöke. "Úgy hiszem, mindannyian támogatni fogjuk ezt" - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz