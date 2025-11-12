  • Megjelenítés
Megszólalt Varga Mihály a pénzügyi védőpajzsról
Megszólalt Varga Mihály a pénzügyi védőpajzsról

A védőpajzsok soha nem a jelenről szólnak, hanem a jövőről, hogyha gazdasági konfliktus alakul ki, akkor rendelkezzünk kellőképpen védelemmel – mondta a hirado.hu-nak Varga Mihály.

Az MNB elnöke szerint a pénzügyi védőpajzs mindig egy jövőbeli kockázatról szól, ez nem csak Magyarországra igaz, ez még olyan nagy országokra is igaz, mint Franciaország vagy akár az Egyesült Államok, ahol a hozamszintek megemelkedését láttuk – mondta az MNB elnöke munkatársunk kérdésére. Varga Mihály azt is hangsúlyozta, hogy ilyen védőpajzsot mindig lehet építeni, meg kell is, a jövőbeni fejlemények ellen.

Magyarország ezt teszi, jelenleg nincs ilyenre szükségünk, de nem látunk előre, nem tudjuk, hogy milyen változások várhatók. Ezért erre fel kell készülni

- tette hozzá a jegybankelnök.

Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!

Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?

Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?

