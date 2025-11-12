  • Megjelenítés
Olajszivárgás történt - Máris megjött a Mol reakciója
Gazdaság

Olajszivárgás történt - Máris megjött a Mol reakciója

Portfolio
Szabadbattyán közelében megsérült a Mol egyik föld alatti terméktávvezetéke, amelyből üzemanyag szivárgott a talajba. A biztonsági rendszer azonnal reagált, a szakemberek és a hatóságok a helyszínen dolgoznak a kárelhárításon - közölte a fmc.hu.

Kedden az esti órákban

sérülés keletkezett a Mol Dél-Dunántúli terméktávvezetékén Szabadbattyán mellett, Lajostelep pusztán.

A lakott területen kívül történt incidens során egy be nem jelentett, külső fél által végzett munkálat közben egy munkagép véletlenül megrongálta a föld alatti vezetéket.

A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést és automatikusan lezárta a vezetékszakaszt.

A baleset idején nem folyt termékszállítás, de a vezeték mindig feltöltött állapotban van, így a sérülésből adódóan üzemanyag szivárgott a talajba

- közölte megkeresésre a Mol.

A társaság szakemberei a bejelentést követően a helyszínre érkeztek, és megkezdték a szükséges kárelhárítási munkálatokat. A katasztrófavédelem és a rendőrség egységei szintén a helyszínen tartózkodnak és részt vesznek a beavatkozásban.

A Mol közleményében jelezte, hogy az üggyel kapcsolatban további információkat a rendőrség tud szolgáltatni.

Címlapkép forrása: (c) FotÃ³gyÃ¡r

