Olajszivárgás történt - Máris megjött a Mol reakciója

Kedden az esti órákban
sérülés keletkezett a Mol Dél-Dunántúli terméktávvezetékén Szabadbattyán mellett, Lajostelep pusztán.
A lakott területen kívül történt incidens során egy be nem jelentett, külső fél által végzett munkálat közben egy munkagép véletlenül megrongálta a föld alatti vezetéket.
A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést és automatikusan lezárta a vezetékszakaszt.
A baleset idején nem folyt termékszállítás, de a vezeték mindig feltöltött állapotban van, így a sérülésből adódóan üzemanyag szivárgott a talajba
- közölte megkeresésre a Mol.
A társaság szakemberei a bejelentést követően a helyszínre érkeztek, és megkezdték a szükséges kárelhárítási munkálatokat. A katasztrófavédelem és a rendőrség egységei szintén a helyszínen tartózkodnak és részt vesznek a beavatkozásban.
A Mol közleményében jelezte, hogy az üggyel kapcsolatban további információkat a rendőrség tud szolgáltatni.
