Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!

A kormány sem boldog, hogy emeli a banki különadót
Június 30-ig hosszabbítja meg a kormány a kamatstopot - jelezte Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.
Arra a felvetésre, hogy hogyan akadályozza meg a kormány a banki különadó emelésének költségét a lakosságra, Gulyás Gergely kifejtette: jelentős profitot értek el a bankok Magyarországon, ezért a kormány úgy gondolja, hogy a bankok ezt a többletterhet is képesek vállalni.
Nem vagyunk boldogok attól, hogy emelni kell a banki extraprofitadót, főleg, hogy a szektorban jelentős súlya van a magyar tulajdoni körnek - magyarázta a miniszter.
Akkor lenne jó, ha a náluk lévő pénzből hiteleznek - mondta.
Az áthárítás elleni legfontosabb garancia a verseny, de a kormány is figyelni fogja az érdemi áthárítást - fejtette ki.
Mik a 14. havi nyugdíj anyagi vonzatai?
A 14. havi nyugdíjat pontosan ugyanúgy, négy részletben vezeti majd be a kormány, mint ahogy az történt a 13. havi illetmény esetén. A rendelkezés átlagosan kb. 65 000 forint többletforrást jelent egy nyugdíjas számára. A költségvetés képes lesz fedezni a mintegy 170 milliárd forintos kiadást, amivel a rendelkezés jár.
A következő ciklusban teljessé tesszük a 14. havi nyugdíjat
- erősítette meg a kormány korábbi ígéreteit Gulyás Gergely.
A kormány nem hagyja, hogy Budapest működésképtelen legyen
168 órás ultimátumot intézett a budapesti közlekedési szakszervezet a kormányhoz, mivel a főváros állítólag képtelen lesz fizetni a januári béreket. Arra a kérdésre, hogy a kormány leül-e tárgyalni a fővárossal, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a kormánynak nincs köze a főváros gazdasági működéséhez, ha nem tud a jogszabályi kereteken belül megfelelően működni, akkor azt hivatalos úton jeleznie kell a kormánynak.
A kormány nem fogja hagyni azt, hogy Budapest működésképtelen legyen
- jelentette ki Gulyás Gergely.
Mikor lesz szükség az amerikai pénzügyi védőpajzsra?
A washingtoni tárgyalások egyik fő eredménye a pénzügyi védőpajzs volt, amely viszont jelentős bizonytalanságot generált az elmúlt napokban. Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a segítségre mikor lenne szükség, elmondta, hogy az ország gazdaságilag-pénzügyileg jelenleg stabil, az amerikai segítségnyújtás csak indokolt esetben következik be.
Emeli a kormány a nevelőszülők illetményét is
Orbán Viktor szerda esti bejelentése értelmében megduplázza a kormány a nevelőszülők alapdíját. Mindez azt jelenti, hogy a korábban 87 ezer forintos alapdíj 174 ezer forint lesz, valamint emelkedik a kiegészítő díj is, ami szintén 174 ezer forint lesz havonta. A nevelőszülőség továbbra is foglalkoztatási jogviszonynak minősül, illetménye pedig a minimálbér 30 százalékáról annak 60 százalékára nő. A fogyatékkal élő gyermekek nevelőszülői pótléka a jelenlegi 7 százalékról 15 százalékra emelkedik majd.
Ezzel párhuzamosan emeli a kormány a gyermekvédelmi gyámok számát és pótlékát is, valamint fejlesztik az intézményeket védő iskolaőri hálózatot is.
Megduplázza a kormány a banki extraprofitadót
Gulyás Gergely értékelése szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a kis- és közepes vállalkozások támogatása elsődleges feladat, amit a nehéz költségvetési helyzetben is biztosítani fog a kormány. Ehhez szükség van a banki extraprofitadó kétszeresére emelésére, amit a bankok elmúlt évekbeli profitnövekedése lehetővé is tesz. Gulyás Gergely kijelentése szerint a pénzügyi és energetikai, valamint multinacionális vállalatoknak nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből, ami az ehhez hasonló szektoradók formájában történhet meg.
Ezt azt vetíti előre, hogy a kormány a költségvetés esetleges újabb elcsúszása esetén más, jelenleg különadó hatálya alá tartozó szektorokra vetheti ki még jobban a hálóját, és emelheti az extra sarcot. Így például a kiskereskedelmi szektor, az energetikai szektor, a biztosítói szektor képviselői nem lehetnek nyugodtak.
Ezt előrevetítettük ebben a cikkünkben:
KKV-csomag
A jövő hét első napjaiban a kormány és a kamara alá tudják írni az új kkv-segítő csomagot - jelentette be Gulyás Gergely, aki szerint az utolsó simítások vannak még hátra erről a megállapodásról.
Korábbi hírek szerint ennek költségvetési hatása 80 milliárd forint lehet, kisebb adócsökkentések lehetnek benne, adóadminisztráció csökkentés, tehercsökkentés. A szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése még nincs benne ebben a csomagban.
A háború elhúzódása esetén is támogatni akarja a kkv-kat, ezért emelte meg a kormány a banki extraprofitadót - indokolta Gulyás Gergely.
Marad a kamatstop
Nyolcadik alkalommal is meghosszabbította a kamatstopot a kormány. A legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés újabb fél évvel, 2026. június 30-áig hosszabbodik meg. A miniszter tájékoztatása szerint a döntés mintegy 273 000 családot érint. Továbbra is a 2021. október 27-i szinten maradnak a kamatok (helyesen a referenciakamatok - a szerk.) - jelentette ki Gulyás Gergely.
Jön a 14. havi nyugdíj
Ahogy arról Orbán Viktor miniszterelnök mai Facebook-videójában is beszámolt, a tegnapi kormányülésen hivatalossá vált a 14. havi nyugdíj bevezetése. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a 14. havi nyugdíj első részlete jövő februárban érkezi, amikor a szokásos és a 13. havi illetmény mellett az újonnan bejelentett juttatás egy heti részletét (azaz negyedét) is kézhez kapják majd az arra jogosultak.
A következő években lépcsőzetesen, negyedrészenként emelkedik majd a 14. havi nyugdíj, azaz 4 év alatt épülhet fel a teljes 14. havi juttatás – helyezte kilátásba Orbán Viktor.
Ezek az amerikai út legfontosabb eredményei
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a washingtoni tárgyalások legfőbb eredménye az amerikai energiaszankciók teljes és időkorlát nélküli mentessége volt, amely a barátság és a Török áramlat vezetékeket érinti. A paksi atomerővel kapcsolatos szankciók szintén eltöröltnek tekinthetők - addig biztosan, amíg a jelenlegi kormányok vannak hatalmon.
Gazdasági megállapodások szintén születtek, ez főleg az energiaszektort, az autóipart, a high-tech területet és a védelmi ipart érintik. Az idei évben rekord mértékű lesz a Magyarországra érkező amerikai beruházások.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az amerikai kormány kötelezettségvállalást tett a hazai pénzügyi rendszer szükség esetén történő támogatására is, a rendelkezésre álló eszközök között pedig swapline, valamint hitelkonstrukciók is szerepelnek.
Néhány perc múlva érkeznek a bejelentések
A szokásos módon néhány perc késéssel kezdődik a kormányinfó. A bejelentéseket élőben, percről percre közvetítjük majd.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Az elmúlt hét eseményei alapján érdekes Kormányinfóra van kilátás, Orbán Viktor washingtoni útja ugyanis számos eredménnyel és tanulsággal járt, a héten pedig már több konkrét gazdasági intézkedést is bejelentett a magyar kabinet. Ezek alapján a mai sajtótájékoztatón szóba kerülhet
- a washingtoni út és annak tapasztalatai,
- az amerikai pénzügyi védőháló,
- a 14. havi nyugdíj bevezetése,
- a költségvetés helyzete,
- az Otthon Start szabálymódosításai,
- a vállalkozások terheit enyhítő adócsomag és
- a rezsicsökkentés kérdésköre is.
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
A műtárgy, mint a vagyontervezés feltörekvő eleme
Beszámoló a VII. Műtárgybefektetési Konferenciáról
Ennyi volt: 200 év után nem vernek többet az ikonikus amerikai pénzérméből
Végleg leállt a gyártás.
Azt állítják az oroszok, hatalmas harctéri siker küszöbén állnak – A sorsdöntő erődváros csaknem egésze már az övék?
Állítólag 90 százaléknál tartanak.
Megdöbbentő adatok: duplájára nőtt a gyermekek körében a magas vérnyomás kialakulásának aránya
Több tényező is szerepet játszik ebben.
Trump egyik legszorosabb szövetségese túl messzire ment, ezután teljesen átrendeződött egy teljes régió térképe
Váratlan fordulatok jellemezték a kapcsolatot.
Sürgető kéréssel fordult Zelenszkij Európához: szükség van a pénzre, "a túlélésünk forog kockán!"
Az ukrán elnök számít az EU-s partnerekre.
Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát
Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás.
Meglepte a piacot a Wizz Air - Itt vannak az első reakciók!
Vannak érdekességek a legfrissebb számokban.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.