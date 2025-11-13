  • Megjelenítés
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Gazdaság

Portfolio
Februárban érkezik a 14. havi nyugdíj a kormány friss bejelentése szerint, ebben a hónapban a 13. havi illetmény mellett a 14. havi nyugdíj egyheti részletét is kézhez kapják majd az arra jogosultak. Folytatódik a kis- és középvállalatok támogatása, fél évvel meghosszabbodik a kamatstop, a rendelkezések fedezésére viszont megduplázza a kormány a banki extraprofitadót. Szociális intézkedésekről is döntött a kormányt, 2026. január 1-jével kétszeresére emelkednek a nevelőszülői illetmények és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tételek is.
A kormány sem boldog, hogy emeli a banki különadót

Június 30-ig hosszabbítja meg a kormány a kamatstopot - jelezte Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.

Arra a felvetésre, hogy hogyan akadályozza meg a kormány a banki különadó emelésének költségét a lakosságra, Gulyás Gergely kifejtette: jelentős profitot értek el a bankok Magyarországon, ezért a kormány úgy gondolja, hogy a bankok ezt a többletterhet is képesek vállalni.

Nem vagyunk boldogok attól, hogy emelni kell a banki extraprofitadót, főleg, hogy a szektorban jelentős súlya van a magyar tulajdoni körnek - magyarázta a miniszter.

Akkor lenne jó, ha a náluk lévő pénzből hiteleznek - mondta.

Az áthárítás elleni legfontosabb garancia a verseny, de a kormány is figyelni fogja az érdemi áthárítást - fejtette ki.

Mik a 14. havi nyugdíj anyagi vonzatai?

A 14. havi nyugdíjat pontosan ugyanúgy, négy részletben vezeti majd be a kormány, mint ahogy az történt a 13. havi illetmény esetén. A rendelkezés átlagosan kb. 65 000 forint többletforrást jelent egy nyugdíjas számára. A költségvetés képes lesz fedezni a mintegy 170 milliárd forintos kiadást, amivel a rendelkezés jár.

A következő ciklusban teljessé tesszük a 14. havi nyugdíjat

- erősítette meg a kormány korábbi ígéreteit Gulyás Gergely.

A kormány nem hagyja, hogy Budapest működésképtelen legyen

168 órás ultimátumot intézett a budapesti közlekedési szakszervezet a kormányhoz, mivel a főváros állítólag képtelen lesz fizetni a januári béreket. Arra a kérdésre, hogy a kormány leül-e tárgyalni a fővárossal, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a kormánynak nincs köze a főváros gazdasági működéséhez, ha nem tud a jogszabályi kereteken belül megfelelően működni, akkor azt hivatalos úton jeleznie kell a kormánynak.

A kormány nem fogja hagyni azt, hogy Budapest működésképtelen legyen

- jelentette ki Gulyás Gergely.

Mikor lesz szükség az amerikai pénzügyi védőpajzsra?

A washingtoni tárgyalások egyik fő eredménye a pénzügyi védőpajzs volt, amely viszont jelentős bizonytalanságot generált az elmúlt napokban. Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a segítségre mikor lenne szükség, elmondta, hogy az ország gazdaságilag-pénzügyileg jelenleg stabil, az amerikai segítségnyújtás csak indokolt esetben következik be.

Emeli a kormány a nevelőszülők illetményét is

Orbán Viktor szerda esti bejelentése értelmében megduplázza a kormány a nevelőszülők alapdíját. Mindez azt jelenti, hogy a korábban 87 ezer forintos alapdíj 174 ezer forint lesz, valamint emelkedik a kiegészítő díj is, ami szintén 174 ezer forint lesz havonta. A nevelőszülőség továbbra is foglalkoztatási jogviszonynak minősül, illetménye pedig a minimálbér 30 százalékáról annak 60 százalékára nő. A fogyatékkal élő gyermekek nevelőszülői pótléka a jelenlegi 7 százalékról 15 százalékra emelkedik majd.

Ezzel párhuzamosan emeli a kormány a gyermekvédelmi gyámok számát és pótlékát is, valamint fejlesztik az intézményeket védő iskolaőri hálózatot is.

Megduplázza a kormány a banki extraprofitadót

Gulyás Gergely értékelése szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a kis- és közepes vállalkozások támogatása elsődleges feladat, amit a nehéz költségvetési helyzetben is biztosítani fog a kormány. Ehhez szükség van a banki extraprofitadó kétszeresére emelésére, amit a bankok elmúlt évekbeli profitnövekedése lehetővé is tesz. Gulyás Gergely kijelentése szerint a pénzügyi és energetikai, valamint multinacionális vállalatoknak nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből, ami az ehhez hasonló szektoradók formájában történhet meg.

Ezt azt vetíti előre, hogy a kormány a költségvetés esetleges újabb elcsúszása esetén más, jelenleg különadó hatálya alá tartozó szektorokra vetheti ki még jobban a hálóját, és emelheti az extra sarcot. Így például a kiskereskedelmi szektor, az energetikai szektor, a biztosítói szektor képviselői nem lehetnek nyugodtak.

Ezt előrevetítettük ebben a cikkünkben:

KKV-csomag

A jövő hét első napjaiban a kormány és a kamara alá tudják írni az új kkv-segítő csomagot - jelentette be Gulyás Gergely, aki szerint az utolsó simítások vannak még hátra erről a megállapodásról.

Korábbi hírek szerint ennek költségvetési hatása 80 milliárd forint lehet, kisebb adócsökkentések lehetnek benne, adóadminisztráció csökkentés, tehercsökkentés. A szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése még nincs benne ebben a csomagban.

Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!

A háború elhúzódása esetén is támogatni akarja a kkv-kat, ezért emelte meg a kormány a banki extraprofitadót - indokolta Gulyás Gergely.

Marad a kamatstop

Nyolcadik alkalommal is meghosszabbította a kamatstopot a kormány. A legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedés újabb fél évvel, 2026. június 30-áig hosszabbodik meg. A miniszter tájékoztatása szerint a döntés mintegy 273 000 családot érint. Továbbra is a 2021. október 27-i szinten maradnak a kamatok (helyesen a referenciakamatok - a szerk.) - jelentette ki Gulyás Gergely.

Jön a 14. havi nyugdíj

Ahogy arról Orbán Viktor miniszterelnök mai Facebook-videójában is beszámolt, a tegnapi kormányülésen hivatalossá vált a 14. havi nyugdíj bevezetése. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a 14. havi nyugdíj első részlete jövő februárban érkezi, amikor a szokásos és a 13. havi illetmény mellett az újonnan bejelentett juttatás egy heti részletét (azaz negyedét) is kézhez kapják majd az arra jogosultak.

A következő években lépcsőzetesen, negyedrészenként emelkedik majd a 14. havi nyugdíj, azaz 4 év alatt épülhet fel a teljes 14. havi juttatás – helyezte kilátásba Orbán Viktor.

Ezek az amerikai út legfontosabb eredményei

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a washingtoni tárgyalások legfőbb eredménye az amerikai energiaszankciók teljes és időkorlát nélküli mentessége volt, amely a barátság és a Török áramlat vezetékeket érinti. A paksi atomerővel kapcsolatos szankciók szintén eltöröltnek tekinthetők - addig biztosan, amíg a jelenlegi kormányok vannak hatalmon.

Gazdasági megállapodások szintén születtek, ez főleg az energiaszektort, az autóipart, a high-tech területet és a védelmi ipart érintik. Az idei évben rekord mértékű lesz a Magyarországra érkező amerikai beruházások.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az amerikai kormány kötelezettségvállalást tett a hazai pénzügyi rendszer szükség esetén történő támogatására is, a rendelkezésre álló eszközök között pedig swapline, valamint hitelkonstrukciók is szerepelnek.

Néhány perc múlva érkeznek a bejelentések

A szokásos módon néhány perc késéssel kezdődik a kormányinfó. A bejelentéseket élőben, percről percre közvetítjük majd.

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Az elmúlt hét eseményei alapján érdekes Kormányinfóra van kilátás, Orbán Viktor washingtoni útja ugyanis számos eredménnyel és tanulsággal járt, a héten pedig már több konkrét gazdasági intézkedést is bejelentett a magyar kabinet. Ezek alapján a mai sajtótájékoztatón szóba kerülhet

  • a washingtoni út és annak tapasztalatai,
  • az amerikai pénzügyi védőháló,
  • a 14. havi nyugdíj bevezetése,
  • a költségvetés helyzete,
  • az Otthon Start szabálymódosításai,
  • a vállalkozások terheit enyhítő adócsomag és
  • a rezsicsökkentés kérdésköre is.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

