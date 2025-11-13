Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!

Június 30-ig hosszabbítja meg a kormány a kamatstopot - jelezte Gulyás Gergely kérdésre válaszolva.

Arra a felvetésre, hogy hogyan akadályozza meg a kormány a banki különadó emelésének költségét a lakosságra, Gulyás Gergely kifejtette: jelentős profitot értek el a bankok Magyarországon, ezért a kormány úgy gondolja, hogy a bankok ezt a többletterhet is képesek vállalni.

Nem vagyunk boldogok attól, hogy emelni kell a banki extraprofitadót, főleg, hogy a szektorban jelentős súlya van a magyar tulajdoni körnek - magyarázta a miniszter.

Akkor lenne jó, ha a náluk lévő pénzből hiteleznek - mondta.

Az áthárítás elleni legfontosabb garancia a verseny, de a kormány is figyelni fogja az érdemi áthárítást - fejtette ki.