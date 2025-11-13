Megosztottság a Fednél: 50% alá esett a decemberi kamatcsökkentés esélye

Egyre több amerikai jegybanki döntéshozó jelez tartózkodást a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, hivatkozva az inflációs aggodalmakra és a munkaerőpiac viszonylagos stabilitására.
Ennek hatására a pénzpiaci várakozások szerint 50% alá csökkent a decemberi kamatcsökkentés valószínűsége.
Mary Daly, a San Francisco-i Fed elnöke, aki korábban határozottan támogatta a kamatcsökkentéseket, csütörtökön kijelentette, hogy négy héttel a következő ülés előtt még "korai" lenne döntést hozni. Neel Kashkari, a minneapolisi Fed elnöke pedig "vegyesnek" nevezte a gazdaság legfrissebb jelzéseit, ami arra utalhat, hogy ő is bizonytalanná vált.
"Az infláció még mindig túl magas, körülbelül 3%-on áll" - mondta Kashkari, majd hozzátette:
Az amerikai gazdaság egyes szektorai remekül teljesítenek, míg a munkaerőpiac bizonyos részei nyomás alatt vannak.
Susan Collins, a bostoni Fed elnöke szerdán kijelentette, hogy "viszonylag magas küszöböt" lát a további lazítás előtt. „A munkaerőpiac jelentős romlására utaló bizonyítékok hiányában vonakodnék a monetáris politika további lazításától, különösen a kormányzati leállás miatt korlátozott inflációs információk fényében” – mondta Collins egy bostoni bankárkonferencián.
Collins szokatlanul egyértelmű megjegyzései, aki mindkét idei Fed-kamatcsökkentésre szavazott, mélyülő megosztottságra utalnak az amerikai jegybankban.
Jerome Powell Fed-elnök két héttel ezelőtt, a 3,75-4,00%-os tartományba történő kamatcsökkentés után jelezte ezeket a kihívásokat.
A decemberi ülésen Powell több ellenszavazattal is szembesülhet, mint a múlt havi kettő, amikor Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke a magas inflációra hivatkozva ellenezte a további lazítást, míg Stephen Miran kormányzó nagyobb, fél százalékpontos csökkentést szorgalmazott, mert úgy vélte, az infláció gyorsabban csökken, mint azt általában gondolják.
A magánszektor által közzétett és a Fed saját felméréseiből származó adatok októbertől kezdve mindkét oldal érvelését alátámaszthatják.
Az ADP bérszámfejtő szerint az amerikai cégek október végéig hetente több mint 11 000 munkahelyet szüntettek meg, míg a TLR Analytics szerint az értékesítési adóbevételek meglehetősen erősek.
Torsten Slok, az Apollo vezető közgazdásza a Reutersnek azt mondta, becslése szerint a fogyasztói árindex tételek 55%-ának ára 3%-nál gyorsabban emelkedik.
Ez az oka annak, hogy a Fed számára nehéz decemberben kamatot csökkenteni
– magyarázta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
