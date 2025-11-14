  • Megjelenítés
Amerikai légitársaságok sürgős kéréssel fordultak a kormányhoz
Amerikai légitársaságok sürgős kéréssel fordultak a kormányhoz

Az amerikai légitársaságok arra kérik a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA), hogy vonja vissza a 40 nagy repülőteret érintő, 6 százalékos kötelező belföldi járatcsökkentést.

A korlátozást a rekordhosszúságú kormányzati leállás lezárulta után, a légiforgalmi biztonsággal kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva vezették be.

A légitársaságok ugyanakkor nagyrészt nem tartják be az FAA azon korábbi utasítását, amely ennél jóval nagyobb visszavágást írt elő.

A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató szerint pénteken a járatok mindössze 2 százalékát törölték, a csütörtöki 3,5 százalék után.

Az FAA és a szakszervezetek illetékesei szerint pénteken megkezdődött a légiforgalmi irányítók és más FAA-alkalmazottak elmaradt béreinek részleges kifizetése.

