Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját
Az Apple, az Issey Miyake japán divatmárkával közös iPhone tokja pillanatok alatt elfogyott a limitált kiadású termék bevezetésekor, amely a "divattudatos" vásárlók körében nagy érdeklődést váltott ki - jelentette a Bloomberg.

Pénteken kora reggel tömeg gyűlt össze az Apple SoHo üzlete előtt New Yorkban, hogy elsők között juthassanak hozzá az Apple új, limitált kiadású termékéhez: egy akár 230 dollárba (76 ezer forint) kerülő iPhone tokhoz, amelyet a vállalat elmondása szerint "egy darab szövet koncepciója ihletett".

Az iPhone Pocket névre keresztelt kiegészítő egy hordható okostelefon-hordozó, amelyet az Issey Miyake japán divatmárkával együttműködésben készítettek. A japán cég, amely Steve Jobs ikonikus fekete garbóját is tervezte, jelentős rajongótáborral rendelkezik, ami magyarázza a Supreme vagy Nike termékek megjelenéséhez hasonló érdeklődést.

A tok két méretben kapható - rövid (150 dollár) és hosszú (230 dollár) változatban -, számos színben.

3D-kötött szerkezetét úgy tervezték, hogy bármilyen méretű iPhone-t befogadjon. Nyújtható, így kisebb tárgyak, például AirPods vagy ajakbalzsam is elférnek benne, bár a kitömött tok kívülről kissé furcsán nézhet ki.

Az Apple weboldala szerint világszerte csak 10 helyszínen árusítják a terméket, és a SoHo üzlet az egyetlen az Egyesült Államokban. A többi helyszín olyan nagyvárosokban található, mint London, Milánó, Tokió, Hongkong és Párizs. Az iPhone Pocket online is megvásárolható volt, de péntek reggelre minden színváltozat és méret elfogyott.

A technológiai óriásnak már korábban is voltak prémium - és néha megosztó - kiegészítői, a 19 dolláros polírozókendőtől kezdve a 999 dolláros monitortartóig. A vállalat az utóbbi időben érdeklődést mutat a telefonok viselhetősége iránt.

Az iPhone Pocket emlékeztet az Apple több mint 20 évvel ezelőtt forgalmazott iPod Sock termékére is, amely 29 dolláros többdarabos csomagban volt kapható.

A közösségi médiában az iPhone Pocket bejelentésére adott reakciók kritikusak voltak, egyes Reddit-kommentelők szerint a termék elrugaszkodottnak tűnik a nehéz gazdasági helyzetben. Mások kigúnyolták a bevezetést.

Címlapkép forrása: Apple

