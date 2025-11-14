Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját

Pénteken kora reggel tömeg gyűlt össze az Apple SoHo üzlete előtt New Yorkban, hogy elsők között juthassanak hozzá az Apple új, limitált kiadású termékéhez: egy akár 230 dollárba (76 ezer forint) kerülő iPhone tokhoz, amelyet a vállalat elmondása szerint "egy darab szövet koncepciója ihletett".

Az iPhone Pocket névre keresztelt kiegészítő egy hordható okostelefon-hordozó, amelyet az Issey Miyake japán divatmárkával együttműködésben készítettek. A japán cég, amely Steve Jobs ikonikus fekete garbóját is tervezte, jelentős rajongótáborral rendelkezik, ami magyarázza a Supreme vagy Nike termékek megjelenéséhez hasonló érdeklődést.

A tok két méretben kapható - rövid (150 dollár) és hosszú (230 dollár) változatban -, számos színben.

3D-kötött szerkezetét úgy tervezték, hogy bármilyen méretű iPhone-t befogadjon. Nyújtható, így kisebb tárgyak, például AirPods vagy ajakbalzsam is elférnek benne, bár a kitömött tok kívülről kissé furcsán nézhet ki.

Az Apple weboldala szerint világszerte csak 10 helyszínen árusítják a terméket, és a SoHo üzlet az egyetlen az Egyesült Államokban. A többi helyszín olyan nagyvárosokban található, mint London, Milánó, Tokió, Hongkong és Párizs. Az iPhone Pocket online is megvásárolható volt, de péntek reggelre minden színváltozat és méret elfogyott.

A technológiai óriásnak már korábban is voltak prémium - és néha megosztó - kiegészítői, a 19 dolláros polírozókendőtől kezdve a 999 dolláros monitortartóig. A vállalat az utóbbi időben érdeklődést mutat a telefonok viselhetősége iránt.

Az iPhone Pocket emlékeztet az Apple több mint 20 évvel ezelőtt forgalmazott iPod Sock termékére is, amely 29 dolláros többdarabos csomagban volt kapható.

A közösségi médiában az iPhone Pocket bejelentésére adott reakciók kritikusak voltak, egyes Reddit-kommentelők szerint a termék elrugaszkodottnak tűnik a nehéz gazdasági helyzetben. Mások kigúnyolták a bevezetést.

Címlapkép forrása: Apple