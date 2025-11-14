Pénteken kora reggel tömeg gyűlt össze az Apple SoHo üzlete előtt New Yorkban, hogy elsők között juthassanak hozzá az Apple új, limitált kiadású termékéhez: egy akár 230 dollárba (76 ezer forint) kerülő iPhone tokhoz, amelyet a vállalat elmondása szerint "egy darab szövet koncepciója ihletett".
Az iPhone Pocket névre keresztelt kiegészítő egy hordható okostelefon-hordozó, amelyet az Issey Miyake japán divatmárkával együttműködésben készítettek. A japán cég, amely Steve Jobs ikonikus fekete garbóját is tervezte, jelentős rajongótáborral rendelkezik, ami magyarázza a Supreme vagy Nike termékek megjelenéséhez hasonló érdeklődést.
A tok két méretben kapható - rövid (150 dollár) és hosszú (230 dollár) változatban -, számos színben.
3D-kötött szerkezetét úgy tervezték, hogy bármilyen méretű iPhone-t befogadjon. Nyújtható, így kisebb tárgyak, például AirPods vagy ajakbalzsam is elférnek benne, bár a kitömött tok kívülről kissé furcsán nézhet ki.
Az Apple weboldala szerint világszerte csak 10 helyszínen árusítják a terméket, és a SoHo üzlet az egyetlen az Egyesült Államokban. A többi helyszín olyan nagyvárosokban található, mint London, Milánó, Tokió, Hongkong és Párizs. Az iPhone Pocket online is megvásárolható volt, de péntek reggelre minden színváltozat és méret elfogyott.
A technológiai óriásnak már korábban is voltak prémium - és néha megosztó - kiegészítői, a 19 dolláros polírozókendőtől kezdve a 999 dolláros monitortartóig. A vállalat az utóbbi időben érdeklődést mutat a telefonok viselhetősége iránt.
Az iPhone Pocket emlékeztet az Apple több mint 20 évvel ezelőtt forgalmazott iPod Sock termékére is, amely 29 dolláros többdarabos csomagban volt kapható.
A közösségi médiában az iPhone Pocket bejelentésére adott reakciók kritikusak voltak, egyes Reddit-kommentelők szerint a termék elrugaszkodottnak tűnik a nehéz gazdasági helyzetben. Mások kigúnyolták a bevezetést.
Címlapkép forrása: Apple
Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját
Úgy tűnik, van rá kereslet.
