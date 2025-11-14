  • Megjelenítés
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Gazdaság

Itt a friss európai GDP-rangsor!

Portfolio
Németország és Olaszország továbbra is toporog, Magyarország is az uniós gazdaságok utolsó harmadában áll – az Eurostat közölte a harmadik negyedév GDP-statisztikáját, melyből felállítható a legfrissebb uniós növekedési rangsor. Noha az eurozóna teljesítménye messze áll a száguldástól, a számok azt mutatják, hogy a blokknak sikerült ellenállónak maradnia a vámok hatásával szemben.

Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat szerint. "Bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól" – mondta Ana Andrade, az Európai Központi Bank jegybankára.

Hazánk a harmadik negyedéves stagnálással az utolsó harmadban található, csupán írország, Finnország, Litvánia és Románia közölt kedvezőtlenebb negyedéves adatot.

A magyarhoz mérhető teljesítményt nyújtott az olasz és a német gazdaság.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság

A nagyobb gazdaságokat tekintve az látszik, hogy Németország és Olaszország is egy helyben toporog. A 2025 egészére várt növekedésük is hasonló képet mutat: az IMF októberi előrejelzése szerint hervatag 0,2 illetve 0,5 százalék körül alakulhat az idei GDP-növekedés a 2 országban. Berlin esetében azonban a kormányzati ösztönzők hatására jövőre várható némi gyorsulás, míg a dél-európai államban nem látszik, hogy mi hozhatna érdemi javulást.

Még több Gazdaság

Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka

AI nélkül nincs jövője, ember nélkül viszont nincs értelme a HR-nek – A tech ereje és kockázatai a szakma csúcsrendezvényének fókuszában

Kapcsolódó cikkünk

Nagy pofont kapott a német gazdaság

Stagnálásba fulladt Európa egyik legnagyobb gazdasága

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

Eközben Franciaország az eurozóna átlagát jelentősen meghaladó növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben sok elemző meglepetésére, Spanyolország és Lengyelország pedig sikeresen fenntartotta lendületét.

A rangsorokat nézegetve szembetűnő lehet, hogy Európa "kétsebességessé" vált: a nagy centrum országok helyett inkább "a periféria" államai húzzák felfelé az uniós gazdasági teljesítményt.

A régióból Románia ugyan rossz negyedévet zár, de éves összevetésben még mindig jócskán hazánk előtt van. Kérdés, hogy az ott már elinduló, nálunk csak a választások utánra várható költségvetési konszolidációt is figyelembe véve tudunk-e előzni rövid távon az éves növekedési mutatóban. Csehország kifejezetten jól teljesít.

Kapcsolódó cikkünk

Jó hír érkezett Romániából

Száguld a cseh gazdaság

Éves összevetésben is hátul kullogunk

Év/év alapon csaknem minden országban pozitív volt a növekedés, egy országban (Finnországban) mértek csökkenést. Hazánk helyzete itt is hasonló:

az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor még mindig nem teljes: Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta, Dánia és Lettország még nem közöltek GDP-adatot a harmadik negyedévre vonatkozóan. Az idei év egészére egyébként Horvátországban kiemelkedő, 3 százalék körüli növekedés várható, de Görögország is szép, 2,2 százalékos bővüléssel kalkulálhat. Dánia esetében az ország legjelentősebb vállalata, a Novo Nordisk gyógyszergyártó óriás előzetes számításoknál rosszabb teljesítménye húzta lefelé a kormányzati GDP-előrejelzést, ami így az év eleji várakozás kevesebb mint felén, 1,4 százalékon áll.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!

Tényleg fejre állt Európa: Görögország mutat példát

Túl nagyra hízott a gyógyszergyártó, egy egész országot fogyókúrára fogott

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Hullámvasúton a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt
Összeomlik idén a polar vortex? - Megszólaltak a szakértők, kiderült, milyen tél várhat ránk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility