Itt a friss európai GDP-rangsor!

Németország és Olaszország továbbra is toporog, Magyarország is az uniós gazdaságok utolsó harmadában áll – az Eurostat közölte a harmadik negyedév GDP-statisztikáját, melyből felállítható a legfrissebb uniós növekedési rangsor. Noha az eurozóna teljesítménye messze áll a száguldástól, a számok azt mutatják, hogy a blokknak sikerült ellenállónak maradnia a vámok hatásával szemben.

Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat szerint. "Bár vannak óvatos jelek arra, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól" – mondta Ana Andrade, az Európai Központi Bank jegybankára.

Hazánk a harmadik negyedéves stagnálással az utolsó harmadban található, csupán írország, Finnország, Litvánia és Románia közölt kedvezőtlenebb negyedéves adatot.

A magyarhoz mérhető teljesítményt nyújtott az olasz és a német gazdaság.

A nagyobb gazdaságokat tekintve az látszik, hogy Németország és Olaszország is egy helyben toporog. A 2025 egészére várt növekedésük is hasonló képet mutat: az IMF októberi előrejelzése szerint hervatag 0,2 illetve 0,5 százalék körül alakulhat az idei GDP-növekedés a 2 országban. Berlin esetében azonban a kormányzati ösztönzők hatására jövőre várható némi gyorsulás, míg a dél-európai államban nem látszik, hogy mi hozhatna érdemi javulást.

Eközben Franciaország az eurozóna átlagát jelentősen meghaladó növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben sok elemző meglepetésére, Spanyolország és Lengyelország pedig sikeresen fenntartotta lendületét.

A rangsorokat nézegetve szembetűnő lehet, hogy Európa "kétsebességessé" vált: a nagy centrum országok helyett inkább "a periféria" államai húzzák felfelé az uniós gazdasági teljesítményt.

A régióból Románia ugyan rossz negyedévet zár, de éves összevetésben még mindig jócskán hazánk előtt van. Kérdés, hogy az ott már elinduló, nálunk csak a választások utánra várható költségvetési konszolidációt is figyelembe véve tudunk-e előzni rövid távon az éves növekedési mutatóban. Csehország kifejezetten jól teljesít.

Éves összevetésben is hátul kullogunk

Év/év alapon csaknem minden országban pozitív volt a növekedés, egy országban (Finnországban) mértek csökkenést. Hazánk helyzete itt is hasonló:

az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor még mindig nem teljes: Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta, Dánia és Lettország még nem közöltek GDP-adatot a harmadik negyedévre vonatkozóan. Az idei év egészére egyébként Horvátországban kiemelkedő, 3 százalék körüli növekedés várható, de Görögország is szép, 2,2 százalékos bővüléssel kalkulálhat. Dánia esetében az ország legjelentősebb vállalata, a Novo Nordisk gyógyszergyártó óriás előzetes számításoknál rosszabb teljesítménye húzta lefelé a kormányzati GDP-előrejelzést, ami így az év eleji várakozás kevesebb mint felén, 1,4 százalékon áll.

