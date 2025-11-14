  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Portfolio
Szombaton sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A maihoz hasonló árakkal találkozhatunk holnap is a benzinkutakon.

2025.11.14-én a következő átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter 
