Gazdaság

Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka

Portfolio
A Jaguar Land Rover gyártása visszatért a megszokott rendbe az Egyesült Királyságban.

A vállalat pénteken közölte, hogy a termelési folyamatok normalizálódtak, miután egy kibertámadás miatt hat hétre leálltak brit üzemei.

A kényszerszünet felborította az ellátási láncokat, és több százmillió fontos költséget okozott a gyártónak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

