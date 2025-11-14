Orbán Viktor: a pénzügyi védőpajzs akkor lép működésbe, ha spekulációs támadás érné a forintot

A miniszterelnök végül arról beszélt, hogy a nevelőszülők alapdíjának megduplázása egy hosszabb folyamat része, amelynek célja a gyermekvédelmi rendszer megerősítése. Úgy fogalmazott, hogy ez a terület különösen érzékeny, hiszen azoknak a gyerekeknek a sorsáról van szó, akik valamilyen okból nem élhetnek vér szerinti családjukban, és akik számára az államnak kell biztonságos környezetet és stabil hátteret biztosítania.

Elmondása szerint ideális esetben a tágabb család – például nagyszülők vagy rokonok – tudná átvenni a nevelés feladatát, de sok gyermek esetében erre nincs lehetőség, így a rendszer számára a nevelőszülők jelentik a legfontosabb kapaszkodót. Hangsúlyozta, hogy a nevelőszülők munkája rendkívül nagy felelősséggel jár, mert olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik gyakran nehéz élethelyzetből érkeznek, és akik számára különösen fontos a kiszámítható, támogató környezet.

A kormányfő álláspontja szerint a nevelőszülők feladataihoz megfelelő erkölcsi és anyagi elismerés szükséges, ezért döntöttek úgy, hogy a támogatás összegét jelentősen megemelik. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy

a cél hosszú távon egy olyan rendszer működtetése, amelyben a gyermekvédelmi ellátás stabil, kiszámítható és a nevelőszülők számára is fenntartható feltételeket biztosít.

Orbán Viktor ezután azt mondta, mindig lesznek olyan gyermekek, akik számára nem található családi vagy nevelőszülői elhelyezés, ezért őket intézményi keretek között kell gondozni. Kifejtette, hogy ilyen helyzetben két irány lehetséges:

egyrészt az egyházi fenntartókra való támaszkodás, akik szerinte jelentős tapasztalattal és elhivatottsággal rendelkeznek a gyermekvédelemben;

másrészt az állami intézmények szerepe, amelyekben továbbra is biztosítani kell a megfelelő ellátást.

Hangsúlyozta, hogy az intézményi neveléshez világos szabályokra és következetes keretekre van szükség, amelyek célja a gyermekek védelme és fejlődésük támogatása. Azt is megemlítette, hogy ezeket a szabályokat időről időre felül kell vizsgálni és szükség esetén megerősíteni.