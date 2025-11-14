Riasztó mérési eredmények jöttek Horvátországból

A horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium közleménye szerint a folyamatos levegőminőség-mérő állomások a kontinentális Horvátország-szerte emelkedett szállópor (PM10 és PM2.5) szinteket regisztráltak. A legmagasabb értékeket Zágrábban, Sisakban, Kutinában, Koprivnicában, Bjelovarban és Slavonski Brodban mérték, ahol az óránkénti értékek

elérték a 100 µg/m³-t, ami többszöröse az előírt határértékeknek.

A szennyezés nem csak városi probléma, hanem regionális jelenség, amit a desinići vidéki háttérállomáson mért, a normál érték két-háromszorosa is jelez. A szakértők szerint ez egy ismerős szezonális mintázat, amely a hidegebb időjárással tér vissza. A részecske-koncentráció növekedésének fő forrása a háztartási fűtőrendszerek kibocsátása, különösen a szilárd tüzelőanyagokat, például fát és szenet használóké.

A jelenlegi stabil, szélcsendes időjárás súlyosbította a problémát

A hőmérsékleti inverzió, amelyet gyakran köd kísér, megakadályozza a függőleges légkeverést, így a szennyező anyagok a talajszint közelében halmozódnak fel. A városi területeken, különösen Zágrábban, a közúti forgalom további terhelést jelent.

Bár a jelenlegi szennyezettségi szintek várhatóan nem okoznak akut egészségügyi problémákat, a részecskéknek való hosszú távú kitettség növeli a légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és csökkentheti a várható élettartamot. Az érzékeny csoportok, mint az idősek, gyermekek, serdülők, várandós nők és a meglévő egészségügyi problémákkal küzdők különösen veszélyeztetettek.

A hatóságok azt javasolják, hogy különösen a krónikus betegek, idősek és gyerekek, korlátozzák a szabadban töltött időt a magas szennyezettségű időszakokban, különösen fizikai aktivitás során. Bár általános riadalomra nincs ok, a felelősségteljes viselkedés és a tudatosság ajánlott.

Az előrejelzések szerint a hétvégén javulni fog a levegő minősége.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images