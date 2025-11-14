Titkos dokumentumok kerültek napvilágra: bajban az Alibaba

Washington szerint az Alibaba technológiai támogatást nyújt a kínai hadsereg amerikai célpontok elleni műveleteihez; a vádakat egy Fehér Házból származó feljegyzésre hivatkozva közölte a Financial Times.

A dokumentum nyilvánosságra hozott, korábban "szigorúan titkosnak" minősített hírszerzési anyagokat tartalmaz.

Ezek részletezik, miként látja el a kínai vállalat a Népi Felszabadító Hadsereget olyan képességekkel, amelyek a Fehér Ház megítélése szerint veszélyeztetik az Egyesült Államok biztonságát.

Az Alibaba és a washingtoni kínai nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

