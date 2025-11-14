Titkos dokumentumok kerültek napvilágra: bajban az Alibaba

Washington azzal vádolja az Alibabát, hogy technológiai támogatást ad a kínai hadsereg amerikai célpontok elleni "műveleteihez". A Financial Times pénteki beszámolója szerint a lap egy, a Fehér Házból származó nemzetbiztonsági feljegyzésre hivatkozik.
A dokumentum nyilvánosságra hozott, korábban "szigorúan titkosnak" minősített hírszerzési anyagokat tartalmaz.
Ezek részletezik, miként látja el a kínai vállalat a Népi Felszabadító Hadsereget olyan képességekkel, amelyek a Fehér Ház megítélése szerint veszélyeztetik az Egyesült Államok biztonságát.
Az Alibaba és a washingtoni kínai nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
