Titkos dokumentumok kerültek napvilágra: bajban az Alibaba
Washington szerint az Alibaba technológiai támogatást nyújt a kínai hadsereg amerikai célpontok elleni műveleteihez; a vádakat egy Fehér Házból származó feljegyzésre hivatkozva közölte a Financial Times.

Washington azzal vádolja az Alibabát, hogy technológiai támogatást ad a kínai hadsereg amerikai célpontok elleni "műveleteihez". A Financial Times pénteki beszámolója szerint a lap egy, a Fehér Házból származó nemzetbiztonsági feljegyzésre hivatkozik.

A dokumentum nyilvánosságra hozott, korábban "szigorúan titkosnak" minősített hírszerzési anyagokat tartalmaz.

Ezek részletezik, miként látja el a kínai vállalat a Népi Felszabadító Hadsereget olyan képességekkel, amelyek a Fehér Ház megítélése szerint veszélyeztetik az Egyesült Államok biztonságát.

Az Alibaba és a washingtoni kínai nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

