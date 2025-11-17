  • Megjelenítés
Videón a Magyarországot letaroló ítéletidő: jégeső csapott le több helyen
Gazdaság

Videón a Magyarországot letaroló ítéletidő: jégeső csapott le több helyen

Portfolio
Novemberhez képest szokatlanul intenzív viharrendszer söpört végig Magyarországon. Elsősorban az északnyugati országrészben hullott jelentős csapadék. A zivatarokat jégeső és látványos légköri jelenségek kísérték, miközben a front mögött markáns lehűlés indult - közölte az Időkép.

Hazánkat hétfőn kiterjedt frontrendszer érte el, az ország egyes részein pedig narancssárga riasztást adtak ki viharok miatt a nap folyamán. A front területileg eltérő hatásokat hozott.

Északnyugaton tartós eső alakult ki; Sopronban 40 milliméter felett zárult a napi csapadékösszeg.

Délen és keleten ezzel szemben inkább átvonuló zivatarok fordultak elő. A cellák nyugat–délnyugat felől kelet–északkelet irányba haladva több helyen vonalba rendeződtek.

A Weather on Maps Facebook-bejegyzésében radarvideót is közzétett a hidegfront átvonulásáról.

Még több Gazdaság

Zöld utat adott Washington: amerikai kézbe kerülhetnek a Lukoil külföldi eszközei

Megszólalt a Fitch Trump védőhálójával kapcsolatban: nem egyértelműek a hatások

Átadták a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épületét

A novemberben ritka időjárási helyzethez számos látványos jelenség társult. Az Időkép cikke szerint peremfelhők, mammatus felhők és dupla szivárványok is megjelentek, a zivatarokat pedig helyenként viharos kifutószél kísérte.

Országszerte több településről jégesőt jelentettek.

Bár a jégszemek kicsik voltak, a csapadék intenzitása a nyári viharokat idézte, különösen az Alföld délkeleti részén, a Viharsarokban.

A front átvonulása után gyors lehűlés kezdődött.

A beáramló hideg levegőt erős, helyenként viharos északnyugati szél kísérte. A változás mértékére jellemző, hogy este, nagyjából 20:45-kor a Hajag-tetőn mindössze 0,8 Celsius-fokot mértek, ami jelentős visszaesés a korábbi értékekhez képest.

Kapcsolódó cikkünk

Durvul a helyzet: kikerült a narancs riasztás

HungaroMet: "Tombolnak a zivatarok"

Megjönnek az első hópelyhek Magyarországra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Megjött a brüsszeli ítélet: kimászhat a gödörből a magyar gazdaság?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility