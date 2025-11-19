Apad a pénzcsap, egyre nagyobb bajban Oroszország

Ukrajna orosz inváziójának kezdete óta nem látott szintre estek vissza az orosz üzemanyag-szállítások november első felében. Ez újabb jelzés arra, hogy a szankciók és az orosz finomítókat érő támadások egyre érzékenyebben érintik Moszkva kivitelét.

A tengeri úton szállított olajtermékek összesített volumene a hónap első 15 napjában napi 1,7 millió hordóra csökkent – ez a háború alatti új mélypont –, a Vortexa adatai szerint, amelyeket a Bloomberg állított össze. Ez majdnem a fele a 2022 februárjában, az invázió első hónapjában mért mennyiségnek.

A visszaesés az orosz olajinfrastruktúra fokozódó terhelését jelzi, és veszélybe sodorja azokat a bevételeket, amelyekre a Kremlnek szüksége van az ukrajnai háború finanszírozásához.

A hatás globális: a zavarok a töltőállomási árakat is felfelé tolják, noha az idei évben a nyersolajárak viszonylag visszafogottan alakultak.

Ukrajna felerősödő dróntámadásai novemberben a szezonális átlag alá szorították az orosz finomítók kapacitáskihasználtságát, több üzem működését megzavarva. A hónap eddigi részében kilenc csapást jelentettek orosz finomítók ellen az októberi nyolc után a nyilvános közlések és a Bloomberg által összegyűjtött adatok alapján.

November elején Novorosszijszk és Tuapsze nagy kikötőit is célba vették. Közben a hét végén lejár egy határidő az Egyesült Államok Rosznyefty és Lukoil ellen hozott szankcióival kapcsolatban. A két kikötő együttesen tavaly naponta mintegy 555 ezer hordó finomított termék exportjáért felelt a Vortexa adatai szerint.

Minden támadás újabb leállásokat és exportkésedelmeket okoz. Eközben a szigorodó szankciók arra kényszerítik a kereskedőket, hogy átalakítsák a fizetési láncokat és az útvonaltervezést.

Mivel a hivatalos adatok titkosak, a tengeri olajexport alakulása szolgál támpontként az orosz termelési szintekhez.

A nyersolajszállítások már a negyedik egymást követő héten csökkentek, miközben az ország irányadó olajára több mint két és fél éves mélypontra süllyedt a legújabb szankciók bejelentése előtt.

A dízelkivitel kis mértékben nőtt, főként a jellemzően rövid távú, Törökországba és Afrikába tartó szállítmányok miatt, amelyek még a szankciók érvényesítése előtt célba érhetnek. Ezzel szemben a többnyire Ázsiába tartó nafta- és fűtőolaj-szállítmányok a jelek szerint lecsökkentek a hosszabb útvonalak, valamint a szankciók és a dróntámadások okozta logisztikai nehézségek miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images