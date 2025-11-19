  • Megjelenítés
Gazdaság

Autósok, figyelem: jelentős forgalomkorlátozás kezdődik a forgalmas csomópontnál

Portfolio
November 21-én újabb fázisba lép a Flórián téri felüljárók felújítása, amikor lezárják az északi hidat. A KM Építő Kft. generálkivitelezésében és a HE-DO közreműködésével zajló projekt jelentős forgalomkorlátozásokkal jár, a BKK a közösségi közlekedés használatát és alternatív útvonalak választását javasolja - jelentette a Magyar Építők.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint

november 21-én, pénteken este, várhatóan 20 órától lezárják a Flórián téri felüljáró északi hídját

a korszerűsítési munkálatok második ütemének részeként. Az új forgalmi rend értelmében az Árpád híd felől a Szentendrei útra tartó gépjárművek kizárólag a felüljárók alatti csomópontban, két sávon jobbra kanyarodva közlekedhetnek.

A korábban felújított déli hídon a közlekedési rend nem változik: a Szentendrei úti felhajtónál egy, majd két sávon haladhat a forgalom az Árpád fejedelem útja, illetve Pest irányába. A Pacsirtamező utcai visszafordító továbbra is használható marad. A tömegközlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében az Árpád hídon Buda felé további buszsávot alakítanak ki a meglévők mellett.

Brutális rekord: közel 80 milliárd forintért kelt el egy híres festmény

Eldőlt: a magyarok többsége búcsút inthet jövőre a 10%-os béremelésnek

Hatalmas illegális kriptobányász rendszert kapcsoltak le - Közel 14 ezer helyen lopták az áramot

A projekt generálkivitelezője a KM Építő Kft., amely a HE-DO közreműködésével végzi a munkálatokat. A kivitelezés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített tervek alapján zajlik.

A BKK felhívja a figyelmet, hogy

a felújítás hátralévő időszakában jelentős torlódásokra kell számítani a környéken.

Ezért arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint vegyék igénybe a sűrített és előnyben részesített közösségi közlekedést, vagy válasszanak olyan útvonalat, amely elkerüli a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat.

A közlekedési vállalat kiemeli:

az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége az Árpád híd felől Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

