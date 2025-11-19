Autósok, figyelem: jelentős forgalomkorlátozás kezdődik a forgalmas csomópontnál

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint

november 21-én, pénteken este, várhatóan 20 órától lezárják a Flórián téri felüljáró északi hídját

a korszerűsítési munkálatok második ütemének részeként. Az új forgalmi rend értelmében az Árpád híd felől a Szentendrei útra tartó gépjárművek kizárólag a felüljárók alatti csomópontban, két sávon jobbra kanyarodva közlekedhetnek.

A korábban felújított déli hídon a közlekedési rend nem változik: a Szentendrei úti felhajtónál egy, majd két sávon haladhat a forgalom az Árpád fejedelem útja, illetve Pest irányába. A Pacsirtamező utcai visszafordító továbbra is használható marad. A tömegközlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében az Árpád hídon Buda felé további buszsávot alakítanak ki a meglévők mellett.

A projekt generálkivitelezője a KM Építő Kft., amely a HE-DO közreműködésével végzi a munkálatokat. A kivitelezés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített tervek alapján zajlik.

A BKK felhívja a figyelmet, hogy

a felújítás hátralévő időszakában jelentős torlódásokra kell számítani a környéken.

Ezért arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint vegyék igénybe a sűrített és előnyben részesített közösségi közlekedést, vagy válasszanak olyan útvonalat, amely elkerüli a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat.

A közlekedési vállalat kiemeli:

az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége az Árpád híd felől Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images