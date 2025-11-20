Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures

A 2020-ban alapított, napelemmel működtetett köztéri okospadokat (mobiltelefon-töltésre alkalmas, WiFi-szolgáltatásokat nyújtó, kijelzővel felszerelt bútorokat) fejlesztő és gyártó cég tavaly kötött gyártási megállapodást az elektronikai gyártó óriáscéggel, a tajvani Foxconn-nal, így a startup termékeit Komáromban, a Foxconn magyarországi üzemében gyártják már.
A tavaly 169 millió forintos árbevételt realizáló cég életében az újabb jelentős mérföldkövet a Hiventures mostani, 600 millió forintos tőkebefektetése jelenti, amely a Kuube nemzetközi skálázódását, új piacok szerzését, új modellek fejlesztését segítheti elő. A kockázatitőke-befektető a Divat & Design Tőkealapból hajtja végre a befektetést.
A kockázatitőke-befektető társaság invesztíciójáról Hradszki László, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója elmondta:
Régóta szerettünk volna egy nagyon jó smart city cégbe befektetni, most ezt a Kuube-ban megtaláltuk. Úgy vélem, összeálltak a kockák ahhoz, hogy ez egy nemzetközileg nagyon sikeres magyar startup legyen
– utalt a Foxconn és a Hiventures szerepvállalására. Emellett kiemelte azt is, hogy a startup jövőképe is igen biztató, hiszen a tavaly közel 220 millió dolláros méretet elérő globális okosbútorpiac gyorsan fejlődik. Előrejelzések szerint a piac 2030-ra több mint kétszeresére nőhet évi 10%-ot meghaladó ütemben. Hradszki László hozzátette: a köztéri smart city megoldásoknak számos vevője lehet, az önkormányzatok mellett cégek is vásárolják a termékeket akár reklámozási célból.
Gallai Máté, a Kuube Hungary ügyvezetője kiemelte: közel 300 termékkel vannak jelen a piacon több mint 15 országban szerte a világban, Európa mellett Délkelet-Ázsiában vagy Kanadában. A cégvezető a Portfolio kérdésére elmondta:
jelenleg termékeiket döntően okospadok teszik ki, de terveik szerint vízi stégeket is fognak fejleszteni, gyártani, jövőre pedig debütálnak majd az okos buszmegállójukkal is.
A gyártókapacitásuk kapcsán pedig azt emelte ki: garázscégként még évi három darab okospadot gyártottak, majd a Foxconn-nal kötött megállapodás előtt ez a volumen már felment évi ötvenre.
A Foxconn komáromi üzemében jelenleg évi 1500 termék gyártására alkalmas kapacitás épült ki, de a mostani befektetésnek köszönhetően ennél nagyobb számokat fogunk tudni hozni, a gyártókapacitás akár évi 15 ezer darabra is nőhet
– mondta Gallai Máté.
Címlapkép forrása: Kuube
