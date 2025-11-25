Megkongatták a vészharangot: négy nap múlva nagy baj lesz Magyarország szomszédjában

Aleksandar Vucic keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, hogy a NIS pancsovai finomítója egyelőre tovább termel, noha már másfél hónapja nem érkezik kőolaj Szerbiába. A létesítmény jelenleg visszafogott kapacitáson működik,
és ha Washington nem ad átmeneti felmentést az orosz szankciók alól, a finomító akár négy napon belül teljesen leállhat.
A szerb elnök hozzátette, ha leáll a finomító, akkor nagyon nehéz lesz újraindítani, ehhez a szakembereknek legalább 14 napra lesz szükségük, de valószínűleg többre, így ha leáll a finomító, várhatóan az idén már nem tud újraindulni.
Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de ez mindeddig nem történt meg. A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,3 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.
Az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek, azóta nem érkezik kőolaj horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ezt azt jelenti egyebek között, hogy az országban az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kibocsátású kártyával.
A szerb elnök keddi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett, hogy a közvetett szankciók még nagyobb kárt okozhatnak Szerbiának, vagyis
ha például a Szerb Nemzeti Bank működése is leáll, akkor lényegében egyik hazai pénzintézet sem tud majd működni,
és még nemzetközi bankkártyáikat sem tudják majd használni az emberek, illetve leáll a kereskedelem, az egészségügy, az áramszolgáltatás és minden egyéb.
Belgrád a múlt héten közölte, hogy folynak az adás-vételi tárgyalások az oroszok és egy harmadik fél között, de mindaddig nem hajlandó elárulni, hogy ki lehet a vevő, amíg nincs megállapodás. Erre alapozva kérte a NIS az amerikai szankció azonnal feloldását, Washington viszont ezt csak abban az esetben teszi meg, ha a tulajdonosváltás már megtörtént.
Aleksandar Vucic bejelentette, amennyiben az orosz fél ötven napon belül nem adja el a részesedését, akkor az állam kénytelen lesz közbelépni, de nem fogja kisajátítani a NIS-t, hanem a lehető legmagasabb árat kínálja majd az orosz részvényekért. A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2022 óta Szerbia négyszer élhetett volna elővásárlási jogával, ám tisztességes módon kívánt eljárni az orosz féllel szemben, így nem szólt be az ügyletekbe, viszont most már nem várhat tovább.
A szerb elnök arról is beszélt, hogy az országnak egyelőre van elég tartaléka kőolajszármazékokból, de a NIS működését mindezek ellenére minél hamarabb biztosítani kell.
Az államfő a VG szerint arról is beszélt, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.
Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra
– mondta, hozzátéve, hogy korábban felajánlotta, hogy a görög Alekszandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában is részt venne Szerbia.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bemondta az MNB, mi most a legnagyobb veszély a magyar bankrendszerben
Kettészakadt a hitelpiac, túlértékeltek a lakások, de nincs nagy baj.
Elért minket a hullámzó frontrendszer - Ez vár most Magyarországra
Itt van az előrejelzés.
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre
Még novemberben Washingtonba utazhat az ukrán elnök.
Itt a bejelentés: új globális márkát indít a Schneider Electric
Aktuális problémákra kínálnak megoldást.
Jelentős túljegyzéssel zárult a Shopper Park részvénykibocsátása
28 éve nem volt ekkora nyilvános részvénykibocsátás a BÉT-en.
Balogh Petya: lényegesen nagyobb a cél és az álom, mint amit kis pénz kis focival össze lehet hozni
Interjú az STRT vezetőivel.
Kísérleti statisztikákon dolgozik a KSH
Vállalati konjunktúra, kompozit fenntarthatósági mutató szerepel a vizsgált területek között.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.