Nagy lépésre készül az Auchan

Az Auchan egy új, önálló jogi entitáson keresztül fogja üzemeltetni a franciaországi üzleteit, kivéve Korzikát. A vállalat szerint az Intermarché mint franchise-adó nagyobb rugalmasságot és jobb teljesítményt biztosít majd ezeknek az üzleteknek.

A terv, amely még a versenyhatóságok jóváhagyására vár, várhatóan 2026 végén lép életbe. Ez az átalakulás jelentős fejlődést jelent az Auchan és az Intermarché között 2024-ben kezdődött stratégiai partnerségben, és a kiskereskedelmi piac átrendeződését eredményezheti.

Az Auchan stratégiai átalakítást hajtott végre üzleti tevékenységében, hat területre összpontosítva minden országban, ahol jelen van. Ez magában foglalja a kulcsfontosságú piacokon való pozíciójának megerősítését, az árak versenyképességének újbóli megerősítését, a hipermarket modell újragondolását, a termékkínálat optimalizálását, a franchise-rendszer fejlesztését és a működési hatékonyság növelését.

A részvényesek által támogatott terv biztosította a szükséges tőkét az üzletek korszerűsítéséhez és

új egységek megszerzéséhez Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában.

Franciaországban ez az átalakulás része az Intermarché-val kötött stratégiai partnerségnek, amely először a Casino üzletek átvételében nyilvánult meg. Ezt követte az Aura Retail közös beszerzési csoport létrehozása, valamint részvétel az Epic és Everest beszerzési csoportokban. Nemrégiben az Auchan új ügyfélkiszolgáló központot (CFC) nyitott a lengyelországi Varsó közelében, Wilcza Górában, az Ocado Grouppal együttműködve.

