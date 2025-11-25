  • Megjelenítés
Nagy lépésre készül az Auchan
Nagy lépésre készül az Auchan

Az Auchan Retail franchise rendszerben tervezi működtetni franciaországi szupermarketjeit az Intermarché és Netto márkanevek alatt, ami jelentős stratégiai átalakulást jelent a vállalat számára - számolt be az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Az Auchan egy új, önálló jogi entitáson keresztül fogja üzemeltetni a franciaországi üzleteit, kivéve Korzikát. A vállalat szerint az Intermarché mint franchise-adó nagyobb rugalmasságot és jobb teljesítményt biztosít majd ezeknek az üzleteknek.

A terv, amely még a versenyhatóságok jóváhagyására vár, várhatóan 2026 végén lép életbe. Ez az átalakulás jelentős fejlődést jelent az Auchan és az Intermarché között 2024-ben kezdődött stratégiai partnerségben, és a kiskereskedelmi piac átrendeződését eredményezheti.

Az Auchan stratégiai átalakítást hajtott végre üzleti tevékenységében, hat területre összpontosítva minden országban, ahol jelen van. Ez magában foglalja a kulcsfontosságú piacokon való pozíciójának megerősítését, az árak versenyképességének újbóli megerősítését, a hipermarket modell újragondolását, a termékkínálat optimalizálását, a franchise-rendszer fejlesztését és a működési hatékonyság növelését.

A részvényesek által támogatott terv biztosította a szükséges tőkét az üzletek korszerűsítéséhez és

új egységek megszerzéséhez Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában.

Franciaországban ez az átalakulás része az Intermarché-val kötött stratégiai partnerségnek, amely először a Casino üzletek átvételében nyilvánult meg. Ezt követte az Aura Retail közös beszerzési csoport létrehozása, valamint részvétel az Epic és Everest beszerzési csoportokban. Nemrégiben az Auchan új ügyfélkiszolgáló központot (CFC) nyitott a lengyelországi Varsó közelében, Wilcza Górában, az Ocado Grouppal együttműködve.

