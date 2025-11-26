Közel a megegyezés a 2026-os minimálbérről

Ahogy a Portfolio arról kedden írt, kezd kialakulni a végső megállapodás a 2026-os bérekről. Értesüléseink szerint
a munkáltatói és a munkavállalói oldalon is a szervezetek többsége elfogadná, hogy 2026-ban a minimálbér 11%-kal, míg a garantált bérminimum 7%-kal emelkedjen.
Úgy tudjuk, hogy a gyenge gazdasági teljesítményre hivatkozva a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége maximum 10%-kal emelné a minimálbéreket. Ők még nem írnák alá a béralkut.
Szintén tovább tárgyalna a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely magasabb, 8%-os emelkedést szeretne kiharcolni a garantált bérminimum vonatkozásában.
Mindkét szervezet azt vállalta, hogy legkésőbb jövő hétre kialakítják az álláspontjukat, hogy vállalható-e számukra a 11%-os minimálbér-emelkedés, és a garantált bérminimum 7%-os növekedése.
Mivel gyengébben teljesít idén a gazdaság, ezért az eredeti, 3 éves bérmegállapodáshoz képest 2 százalékponttal alacsonyabb mértékben emelkednének így a legalacsonyabb fizetések, de eleve a rendkívül gyenge GDP-mutatók miatt maximum egy 11,6%-os minimálbér-emelkedésre volt esély.
Újdonsága az idei bértárgyalásoknak egy tavaly elfogadott törvénymódosítás, amely szerint nem szükséges, hogy a tárgyaló felek között teljes konszenzus legyen a béremelésről, elég a többségi megállapodás. Bármelyik szervezet ki is maradhat az aláírásból, ha nem ért egyet a döntéssel, de ettől még az új bérmértékek január 1-től hatályosak lehetnek.
Jelen állás szerint 2026-tól a Bruttó minimálbér 323 ezer forint, míg a garantált bérminimum 373 ezer forint lehet. 4% körüli jövő évi inflációval számolva a legalacsonyabb béreknél további reál jövedelemnövekedés várható.
A jövő heti esetleges bérmegállapodás bejelentéséig nyilatkozatstop van érvényben. Így azt sem tudni, hogy a béremelésekhez hozzájárul-e a kormány a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésével.
Címlapkép forrása: Shutterstock
