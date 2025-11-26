Közel a megegyezés a 2026-os minimálbérről

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Megállapodás közeli fázisba kerültek a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán a munkáltatói és munkaadói szervezetek. A Portfolio értesülései szerint már csak a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, illetve a Magyar Szakszervezeti Szövetség elégedetlen a kialakult béremelési javaslatokkal. A munkáltatói szervezet kisebb minimálbér-emelést, míg a szakszervezet a garantált bérminimum terén magasabb emelést szeretne.

Ahogy a Portfolio arról kedden írt, kezd kialakulni a végső megállapodás a 2026-os bérekről. Értesüléseink szerint

a munkáltatói és a munkavállalói oldalon is a szervezetek többsége elfogadná, hogy 2026-ban a minimálbér 11%-kal, míg a garantált bérminimum 7%-kal emelkedjen.

Úgy tudjuk, hogy a gyenge gazdasági teljesítményre hivatkozva a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége maximum 10%-kal emelné a minimálbéreket. Ők még nem írnák alá a béralkut.

Szintén tovább tárgyalna a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely magasabb, 8%-os emelkedést szeretne kiharcolni a garantált bérminimum vonatkozásában.

Mindkét szervezet azt vállalta, hogy legkésőbb jövő hétre kialakítják az álláspontjukat, hogy vállalható-e számukra a 11%-os minimálbér-emelkedés, és a garantált bérminimum 7%-os növekedése.

Mivel gyengébben teljesít idén a gazdaság, ezért az eredeti, 3 éves bérmegállapodáshoz képest 2 százalékponttal alacsonyabb mértékben emelkednének így a legalacsonyabb fizetések, de eleve a rendkívül gyenge GDP-mutatók miatt maximum egy 11,6%-os minimálbér-emelkedésre volt esély.

Újdonsága az idei bértárgyalásoknak egy tavaly elfogadott törvénymódosítás, amely szerint nem szükséges, hogy a tárgyaló felek között teljes konszenzus legyen a béremelésről, elég a többségi megállapodás. Bármelyik szervezet ki is maradhat az aláírásból, ha nem ért egyet a döntéssel, de ettől még az új bérmértékek január 1-től hatályosak lehetnek.

Jelen állás szerint 2026-tól a Bruttó minimálbér 323 ezer forint, míg a garantált bérminimum 373 ezer forint lehet. 4% körüli jövő évi inflációval számolva a legalacsonyabb béreknél további reál jövedelemnövekedés várható.

A jövő heti esetleges bérmegállapodás bejelentéséig nyilatkozatstop van érvényben. Így azt sem tudni, hogy a béremelésekhez hozzájárul-e a kormány a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésével.

