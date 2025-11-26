Újra berobbanóban a koronavírus-járvány, mindenkit az oltások felvételére buzdítanak

Megérkezett az idei légúti szezonra ajánlott összetételű, térítésmentes COVID–19 vakcina, amely már országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az MTI-vel.

Mától mindenki számára díjmentesen hozzáférhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag.

Az oltás önkéntes, de különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegségben élőknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak.

Hozzátették: a krónikus betegséggel élő, 12 év alatti gyermekek számára a védőoltás szülői kérésre biztosítható. Az oltást a háziorvosok adják be.

Mint arról írtunk, Magyarországon ismét emelkedik a légúti fertőzések száma,

miközben megjelent a Nimbus névre keresztelt új koronavírus-variáns, amelyet a „borotvapengéhez” hasonlóan éles, szúró torokfájás jellemez, gyakran enyhe köhögéssel, lázzal, orrdugulással és izomfájdalommal kiegészülve.

A háziorvosok több covidos és számos felső légúti panasszal érkező beteget látnak, sokaknál emésztőrendszeri tünetekkel. A szakértők szerint a fertőzések terjedését az is súlyosbíthatja, hogy az idei influenzaszezon várhatóan a szokásosnál korábban kezdődik, ráadásul az A(H3N2) vírus K-variánsa terjed Európában, miközben továbbra is nagyon alacsony az idősek átoltottsága. A gyermekorvosok a csecsemők és kisgyermekek körében terjedő RSV miatt is figyelmeztetnek, amely évente több ezer kórházi kezelést igényel, ezért javasolt az ellene való oltás, ugyanakkor a koronavírus és influenza elleni vakcinák egyidejű beadása biztonságosnak számít.

Az NNGYK emlékeztetett: a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a tapasztalatok szerint sok esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportokban továbbra is számolni kell a súlyos lefolyás kockázatával. Kiemelték, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés valószínűségét, ezért arra biztatják az érintetteket, hogy mielőbb éljenek az oltás lehetőségével.

A megfelelő védettség érdekében már most célszerű beadatni az oltást, hogy az ünnepi időszakban biztonságban látogathassák vagy fogadhassák a családtagokat, különösen az idősek és a kockázati csoportba tartozók

– tették hozzá.

A központ egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében továbbra is fontos a higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.

