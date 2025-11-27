Gulyás Gergely: a kormány kész segíteni a fővárosnak

Karácsony Gergely kéréseiről, hogy a kormány utalja át a közösségi közlekedés forrásait, valamint hogy ne alkalmazzon inkasszót a továbbiakban a Fővárossal szemben, azt mondta, hogy most a Közgyűlés állásfoglalására várnak, hogy nyilatkozzanak a fizetőképességükről. Szerinte a főpolgármester kérései egyébként sem biztos, hogy megoldást jelentenének Budapest helyzetére, hiszen a kormány felé egyéb tartozásai is fennállnak a fővárosnak.

Kedden a főpolgármester egyébként azt írta: "A lényeg, hogy fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegeztünk meg a kormánynak, fizessék ki a törvényben előírt 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására, és hagyják abba a Kúria által jogerősen törvénytelennek nevezett inkasszókat. Ennyi lenne a segítség."