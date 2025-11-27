  • Megjelenítés
Gulyás Gergely: a kormány kész segíteni a fővárosnak
Gulyás Gergely: a kormány kész segíteni a fővárosnak

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik, hogy milyen döntéseket hoztak a szerdai kormányülésen. Gulyás elmondta, hogy a kormány a tegnapi napon tárgyalt a fővárossal: ha Budapest hivatalossá tenné fizetésképtelenségét, a kormány azonnal a segítségére sietne csődsegéllyel vagy pénzügyi mentőcsomaggal.
A szolidaritási hozzájárulás számítási módja nem tekinthető igazságosnak

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tárgyal a szolidaritási hozzájárulásról, ami Gulyás Gergely szerint helyes és indokolt. Ő is beszélt korábban arról, hogy az adó számítási módja nem tekinthető igazságosnak.

Az Otthon Start 40 százaléka Pest vármegyére koncentrálódik

Az Otthon Start igényléseinek 40 százaléka Budapesten és Pest megyében érkezik be. Bár a program iránti érdeklődés nagyjából egyenletes földrajzilag, amiatt, hogy több az új lakás a városokban, kissé a nagyobb városok felé torzít. Kérdésre elmondta, hogy munkáshitelt eddig 33-34 ezren igényeltek.

Szolidaritási hozzájárulás

A kormány értelmezése szerint a főváros nem abban nyert a bíróság előtt, hogy a bíróság megkérdőjelezte volna a szolidaritási hozzájárulás jogosságát, eljárási ügyben döntött. A kincstár 30 éves gyakorlata, amivel az állam által folyósítandó normatívákból levonja a szolidaritási adó kötelezettségét, amivel szemben érdemi jogorvoslatnak kell lenni. Ennek a bírósági ítéletnek eleget tesz a kormány - felelte egy kérdésre a miniszter. Ennek megfelelően változtat a jogszabályon a kormány és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy külön fizeti majd az államkincstár a normatívát és külön szedi be a szolidaritási hozzájárulást, nem pedig nettó módon valósul meg a kifizetés.

Békecsúcs: nem az a fontos, hol van

A budapesti békecsúcsról elmondta, nekünk az a fontos, hogy béke legyen, nem az, hogy hol kötik meg.

Gulyás: Nem biztos, hogy Karácsony kéréseinek teljesítése megoldást jelentene

Karácsony Gergely kéréseiről, hogy a kormány utalja át a közösségi közlekedés forrásait, valamint hogy ne alkalmazzon inkasszót a továbbiakban a Fővárossal szemben, azt mondta, hogy most a Közgyűlés állásfoglalására várnak, hogy nyilatkozzanak a fizetőképességükről. Szerinte a főpolgármester kérései egyébként sem biztos, hogy megoldást jelentenének Budapest helyzetére, hiszen a kormány felé egyéb tartozásai is fennállnak a fővárosnak.

Kedden a főpolgármester egyébként azt írta: "A lényeg, hogy fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegeztünk meg a kormánynak, fizessék ki a törvényben előírt 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására, és hagyják abba a Kúria által jogerősen törvénytelennek nevezett inkasszókat. Ennyi lenne a segítség."

Nem tudni, hogy Orbán Viktor tényleg Moszkvába repül-e

Gulyás Gergely nem erősítette meg azokat a sajtóértesüléseket, hogy Orbán Viktor Moszkvába menne pénteken, azonban nem is cáfolta a hírt. Azt mondta, a kormányfő külföldi útjairól a szokásos módon tájékoztatják majd a közvéleményt.

Dübörög az Otthon Start

Gulyás Gergely szerint a program sikerét mutatja, hogy akkora az érdeklődés, hogy 10 lakásvásárlásból 4 Otthon Starthoz köthető. Elmondta, hogy már nem csak hiteligénylőkről, hanem felvett hitelekről beszélhetünk. Az igénylők 44 százaléka házas.

A program lendületének fenntartását segítheti, hogy január 1-től a külterületen fekvő ingatlanokra is felvehető az Otthon Start, ez a várakozások szerint több ezerrel bővíti majd az elérhető lakáskínálatot.

Az elmúlt években tapasztalható áremelkedés az utóbbi 1 hónapban a felére csökkent, így szerinte nem lehet azt mondani, hogy a program miatt drágulás lenne tapasztalható.

Háború vagy béke

Kulcsfontosságú, hogy az Európai Unió támogassa az amerikai béketörekvéseket. Európa érdeke, hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újabb háború - jelentette ki az aktuális béketörekvési kezdeményezésekkel kapcsolatban a miniszter.

Nyugdíjügyek

A kormány ki tudja fizetni a jövő évben a 14. havi nyugdíj első negyedét.

Az Idősügyi Tanács javaslatának megfelelően fizeti ki az állam: februárban fizetik ki a 13. havi nyugdíjjal együtt - jelezte Gulyás Gergely.

Emlékeztetett arra, hogy a jövő évi nyugdíjemelés mértéke 3,6% lesz, ami megegyezik a költségvetésben szereplő inflációs várakozással. A kormány várakozása szerint az infláció jövőre ennél alacsonyabb lehet, így a nyugdíjasok jövőre jobban járhatnak, kompenzációra várhatóan nem lesz szükség.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton bejelentette: döntött a kormány a nyugdíjak emeléséről

A fővárossal tárgyalt a kormány

A tegnapi napon a kormány tárgyalásokat folytatott a Fővárossal. Azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, ebben az esetben a kormány hajlandó lenne segítséget nyújtani.

Nyitottak vagyunk arra, hogy egy ilyen helyzetben csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak

- jelezte Gulyás Gergely.

Cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége ne jelentse a város működésképtelenségét is.

Jönnek az új kormányzati bejelentések!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő november 27-én, csütörtök délelőtt 10 órakor tartják a következő Kormányinfót, ahol a kabinet aktuális döntéseiről és előttük álló ügyekről számolnak be.

Orbán Viktor elárulta, hogy a tegnapi kormányülésen az Otthonteremtési program áttekintése mellett szó volt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről és a jövő évi nyugdíjemelésről is. Energiapolitikai intézkedésekről szintén tárgyalt a kormány, melynek célja a háztartások és cégek által megtermelt zöldenergia tárolásának elősegítése. Emellett kitérhetnek majd az Európai Bizottság friss döntésére, amely szerint folytatják Magyarországgal szemben a túlzottdeficit-eljárást.

A Kormányinfóról folyamatosan tudósítunk.

