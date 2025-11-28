Kiderült, hogy mi lenne Európával ha az orosz gáz egy csettintésre eltűnne

Az európai villamosenergia-rendszer jól felkészült a közelgő télre, a megfelelőségi helyzet kontinensszerte kedvezően alakul, az áramellátást pedig mindössze korlátozott regionális kockázatok veszélyeztetik - állapítja meg a 2025/26-os télre vonatkozó, minap kiadott elemzésében az európai átvitelirendszer-irányítók szervezete (ENTSO-E).
A kontinentális területen
Finnország, Észtország és Litvánia néz szembe kisebb téli áramellátási kockázatokkal
kivételesen kedvezőtlen üzemi körülmények, hideg időjárás és az energiatermelő kapacitások nagyszámú nem tervezett kiesése esetén, de ilyen kockázatok a nem kontinentális területeken, például Cipruson, Írországban és Máltán is előfordulhatnak.
A dedikált nem piaci (tartalék) források ugyanakkor jelentősen enyhítik ezeket a kockázatokat, például Írországban és Máltán is, az európai átvitelirendszer-irányítók pedig az egész téli időszak alatt tovább fogják monitorozni a helyzetet.
Az előrejelzés szerint az EU teljes téli villamosenergia-igénye várhatóan valamivel magasabb (2,9%-kal) lesz, mint az előző évben, és megközelítheti a 2023–2024-es időszak értékét.
A tavalyi télhez képest folytatódott az európai erőműflotta bővülése is, mert miközben a hagyományos kapacitás tovább zsugorodott, a megújuló energiaforrások jelentősen nőttek.
A tervezett leállások és a keresleti minták tekintetében a helyzet hasonló az egy évvel ezelőttihez, a víztározók szintje pedig magasabb, mint az előző években.
A jelentés szerint mindezek a tényezők együttesen kedvező megfelelőségi feltételeket vetítenek előre.
A magyar helyzet
Az elemzés Magyarországgal foglalkozó része megállapítja:
idén télen új csúcsra emelkedhet a magyar villamosenergia-rendszer terhelése
- különösen extrém időjárási körülmények között.
A folyamatosan emelkedő napenergia-termelés pedig nagyobb bizonytalanságot okozhat az üzemtervezési időszakokban és a valós idejű rendszerüzemben is, ami magasabb tartalékkövetelményt eredményez a téli időszakban is - fogalmaznak.
A karbantartási igény szintje általánosságban alacsony a hazai villamosenergia-rendszerben, és a várakozások szerint a szinte folyamatosan szükséges import is rendelkezésre áll majd Magyarország számára. A legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása esetén azonban az ország importigénye jelentősen megugrana, és a behozatal ellátáson belüli aránya akár 80% fölé is emelkedhetne,
ami az EU-ban a legmagasabbak között lenne.
Mindemellett Magyarországon folyamatosan zajlanak hálózatfejlesztések is a magasabb feszültségszintek kezelése, valamint az üzembiztonság javítása érdekében.
Összességében a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságos lesz az aktuális téli időszakban az ENTSO-E szerint, amely azonban azt is fontosnak tartja megjegyezni, hogy az olajembargónak és egy esetleges földgázválságnak előre nem látható hatásai lehetnek.
Földgázellátás
A villamosenergia-ellátás - különösen télen - továbbra is jelentős mértékben a földgázra támaszkodik, amely a fűtési igény közvetlen kielégítésében is kiemelkedő, bár valamelyest gyengülő szereppel bír. Az európai földgáz átvitelirendszer-üzemeltetők szervezete, az ENTSO-G korábban publikált jelentése szerint a gáztárolók megfelelő töltöttsége mellett, valamint az intenzív korai kitermelés elkerülésével a földgázrendszer idén télen is rugalmas és ellenálló maradhat, és magas fűtési igény esetén is biztosíthatja a megbízható ellátást.
Az elemzés szerint
Európa gázinfrastruktúrája az orosz vezetékes ellátás teljes zavara esetén is megbízható maradhat,
és a föld alatti gáztárolói készletszint a tél végén is elérheti 30%-ot, de egy ilyen forgatókönyv esetleges megvalósulásakor a gáztárolókat jóval kiterjedtebben kellene hasznosítani.
Az Európai Unió (EU) tagállamai számára az LNG és a norvég gáz jelenti a legnagyobb földgázellátási forrást; megfelelő LNG-ellátás esetén az európai gázhálózat képes kielégíteni az igényeket, a tárolói készletszint pedig 30% felett maradhat a téli szezon elmúltával is. Ha azonban a kereslet tartósan magasan alakul kedvezőtlen időjárási és tárolási körülmények között, akkor nyugat-kelet irányban szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki, és korlátozhatják a Kelet-Európába irányuló gázszállítást.
Az európai offshore infrastruktúra vagy az Algériából származó import zavara - különösen a kereslet megugrása esetén - kínálat- vagy keresletoldali válaszintézkedéseket és a tagállamok együttműködését tenné szükségessé az ellátáskorlátozások elkerülése érdekében. Kedvezőtlen körülmények között a fogyasztás korlátozása válhat szükségessé, de keresletoldali válasz és egyéb intézkedésekkel ez elkerülhető, a megfelelő tél végi tárolási szint pedig elérhető lehet akkor is, ha a megszokottnál hidegebb időjárási körülmények között az orosz vezetékes szállítás teljesen leállna, az LNG-szállítások pedig visszaesnének.
A meglévő infrastruktúra lehetővé teszi az európai LNG-behozatal növelését is annak érdekében, hogy kompenzálja az orosz vezetékes gáz csökkenését. Az európai országok közötti együttműködéssel és keresletoldali intézkedésekkel pedig a jövő télre való betárolás hatékonysága is fokozható, akkor is, ha az orosz vezetékes ellátásban zavar állna elő.
Emellett további tárolási rugalmasságot lehetne biztosítani azáltal, ha a tagállamok, illetve a piaci szereplők hajlandóak lennének használni az ukrajnai gáztorolókat is - Kijev felajánlásának megfelelően. A gáz Ukrajnán keresztüli, tagállamok közötti lehetséges tranzitja pedig javíthatná a közép-kelet-európai és délkelet-európai régiók összekapcsoltságát is.
Rég volt ilyen alacsony a magyar földgáztartalék a tél előtt
Az EU gáztárolási rendeletének előírásai szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között el kell érniük a 90%-os gáztárolói töltöttségi szintet, de kihívást jelentő piaci körülmények között ez rugalmasan kezelhető.
November 25-én az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége összességében 78%-on állt, míg a magyarországi földgáztárolók készletszintje 67%-os kihasználtságot mutatott. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai alapján a november közepi hazai gáztárolói készletszint (4,26 milliárd köbméter)
legalább hétéves mélypontot jelölt.
Az ország legutóbb a 2021/22-es télnek ment neki a jelenlegihez hasonló, de annál valamivel nagyobb, 4,56 milliárd köbméteres gáztartalékkal, amely a fűtési szezon végére, április közepére 1,22 milliárd köbméterre csökkent. Ez alapján jövő áprilisra a magyar készletszint akár 1 milliárd köbméter alá is csökkenhet, ami szintén sokéves mélypontnak felelne meg.
Ez azonban még mindig jelentős mennyiség, amiből a hazai igények önmagában is jelentős ideig fedezhetőek lennének (a ritka, kemény téli napokon az országos felhasználás 60-70 millió köbméter között alakul), ráadásul a hazai kitermelés, valamint a közel másfél éves rekord alacsony árakat kínáló nemzetközi gázpiacok is rendelkezésre állnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Élesedhet a konfliktus a kiskereskedelmi láncok és a kormány között
Nagy Márton beszélt a láncokkal folytatott tárgyalásról.
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Az egyetlen működő emberes indítóállásuk.
Vizsgálat indult Lengyelország legnagyobb energetikai vállalata ellen
Törvénysértés gyanúja is felmerült.
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Kőolaj, földgáz és nukleáris fűtőelem.
Durva áremelést tervez a Louvre, de nem mindenkinek
Van, aki szerint ez diszkriminatív.
Új Tesco nyílt a Balatonnál
Egy express üzlet.
Új diszkontlánc lép be a horvát piacra
Már zajlanak az előkészületek.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!