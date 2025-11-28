  • Megjelenítés
Kiderült, hogy mi lenne Európával ha az orosz gáz egy csettintésre eltűnne
Kiderült, hogy mi lenne Európával ha az orosz gáz egy csettintésre eltűnne

Az európai és hazai villamosenergia- és földgázrendszer felkészült a megemelkedett téli igények kielégítésére, de akadnak azért bizonyos kockázatok. Magyarországon új csúcsra nőhet a villamosenergia-rendszer terhelése, a legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása esetén pedig az ország importigénye jelentősen megugrana, és az olajembargónak, illetve egy esetleges új földgázválságnak is előre nem látható hatásai lehetnek az ellátásra, miközben a magyar földgáztárolókban télre felépített tartalék legalább hét éve nem volt olyan alacsony, mint jelenleg.

Az európai villamosenergia-rendszer jól felkészült a közelgő télre, a megfelelőségi helyzet kontinensszerte kedvezően alakul, az áramellátást pedig mindössze korlátozott regionális kockázatok veszélyeztetik - állapítja meg a 2025/26-os télre vonatkozó, minap kiadott elemzésében az európai átvitelirendszer-irányítók szervezete (ENTSO-E).

A kontinentális területen

Finnország, Észtország és Litvánia néz szembe kisebb téli áramellátási kockázatokkal

kivételesen kedvezőtlen üzemi körülmények, hideg időjárás és az energiatermelő kapacitások nagyszámú nem tervezett kiesése esetén, de ilyen kockázatok a nem kontinentális területeken, például Cipruson, Írországban és Máltán is előfordulhatnak.

A dedikált nem piaci (tartalék) források ugyanakkor jelentősen enyhítik ezeket a kockázatokat, például Írországban és Máltán is, az európai átvitelirendszer-irányítók pedig az egész téli időszak alatt tovább fogják monitorozni a helyzetet.

Az előrejelzés szerint az EU teljes téli villamosenergia-igénye várhatóan valamivel magasabb (2,9%-kal) lesz, mint az előző évben, és megközelítheti a 2023–2024-es időszak értékét.

ENTSOE

A tavalyi télhez képest folytatódott az európai erőműflotta bővülése is, mert miközben a hagyományos kapacitás tovább zsugorodott, a megújuló energiaforrások jelentősen nőttek.

ENTSOE

A tervezett leállások és a keresleti minták tekintetében a helyzet hasonló az egy évvel ezelőttihez, a víztározók szintje pedig magasabb, mint az előző években.

A jelentés szerint mindezek a tényezők együttesen kedvező megfelelőségi feltételeket vetítenek előre.

A magyar helyzet

Az elemzés Magyarországgal foglalkozó része megállapítja:

idén télen új csúcsra emelkedhet a magyar villamosenergia-rendszer terhelése

- különösen extrém időjárási körülmények között.

A folyamatosan emelkedő napenergia-termelés pedig nagyobb bizonytalanságot okozhat az üzemtervezési időszakokban és a valós idejű rendszerüzemben is, ami magasabb tartalékkövetelményt eredményez a téli időszakban is - fogalmaznak.

A karbantartási igény szintje általánosságban alacsony a hazai villamosenergia-rendszerben, és a várakozások szerint a szinte folyamatosan szükséges import is rendelkezésre áll majd Magyarország számára. A legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása esetén azonban az ország importigénye jelentősen megugrana, és a behozatal ellátáson belüli aránya akár 80% fölé is emelkedhetne,

ami az EU-ban a legmagasabbak között lenne.

ENTSOE

Mindemellett Magyarországon folyamatosan zajlanak hálózatfejlesztések is a magasabb feszültségszintek kezelése, valamint az üzembiztonság javítása érdekében.

Összességében a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságos lesz az aktuális téli időszakban az ENTSO-E szerint, amely azonban azt is fontosnak tartja megjegyezni, hogy az olajembargónak és egy esetleges földgázválságnak előre nem látható hatásai lehetnek.

Földgázellátás

A villamosenergia-ellátás - különösen télen - továbbra is jelentős mértékben a földgázra támaszkodik, amely a fűtési igény közvetlen kielégítésében is kiemelkedő, bár valamelyest gyengülő szereppel bír. Az európai földgáz átvitelirendszer-üzemeltetők szervezete, az ENTSO-G korábban publikált jelentése szerint a gáztárolók megfelelő töltöttsége mellett, valamint az intenzív korai kitermelés elkerülésével a földgázrendszer idén télen is rugalmas és ellenálló maradhat, és magas fűtési igény esetén is biztosíthatja a megbízható ellátást.

Az elemzés szerint

Európa gázinfrastruktúrája az orosz vezetékes ellátás teljes zavara esetén is megbízható maradhat,

és a föld alatti gáztárolói készletszint a tél végén is elérheti 30%-ot, de egy ilyen forgatókönyv esetleges megvalósulásakor a gáztárolókat jóval kiterjedtebben kellene hasznosítani.

Az Európai Unió (EU) tagállamai számára az LNG és a norvég gáz jelenti a legnagyobb földgázellátási forrást; megfelelő LNG-ellátás esetén az európai gázhálózat képes kielégíteni az igényeket, a tárolói készletszint pedig 30% felett maradhat a téli szezon elmúltával is. Ha azonban a kereslet tartósan magasan alakul kedvezőtlen időjárási és tárolási körülmények között, akkor nyugat-kelet irányban szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki, és korlátozhatják a Kelet-Európába irányuló gázszállítást.

Az európai offshore infrastruktúra vagy az Algériából származó import zavara - különösen a kereslet megugrása esetén - kínálat- vagy keresletoldali válaszintézkedéseket és a tagállamok együttműködését tenné szükségessé az ellátáskorlátozások elkerülése érdekében. Kedvezőtlen körülmények között a fogyasztás korlátozása válhat szükségessé, de keresletoldali válasz és egyéb intézkedésekkel ez elkerülhető, a megfelelő tél végi tárolási szint pedig elérhető lehet akkor is, ha a megszokottnál hidegebb időjárási körülmények között az orosz vezetékes szállítás teljesen leállna, az LNG-szállítások pedig visszaesnének.

A meglévő infrastruktúra lehetővé teszi az európai LNG-behozatal növelését is annak érdekében, hogy kompenzálja az orosz vezetékes gáz csökkenését. Az európai országok közötti együttműködéssel és keresletoldali intézkedésekkel pedig a jövő télre való betárolás hatékonysága is fokozható, akkor is, ha az orosz vezetékes ellátásban zavar állna elő.

Emellett további tárolási rugalmasságot lehetne biztosítani azáltal, ha a tagállamok, illetve a piaci szereplők hajlandóak lennének használni az ukrajnai gáztorolókat is - Kijev felajánlásának megfelelően. A gáz Ukrajnán keresztüli, tagállamok közötti lehetséges tranzitja pedig javíthatná a közép-kelet-európai és délkelet-európai régiók összekapcsoltságát is.

Rég volt ilyen alacsony a magyar földgáztartalék a tél előtt

Az EU gáztárolási rendeletének előírásai szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között el kell érniük a 90%-os gáztárolói töltöttségi szintet, de kihívást jelentő piaci körülmények között ez rugalmasan kezelhető.

November 25-én az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége összességében 78%-on állt, míg a magyarországi földgáztárolók készletszintje 67%-os kihasználtságot mutatott. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai alapján a november közepi hazai gáztárolói készletszint (4,26 milliárd köbméter)

legalább hétéves mélypontot jelölt.

MEKH

Az ország legutóbb a 2021/22-es télnek ment neki a jelenlegihez hasonló, de annál valamivel nagyobb, 4,56 milliárd köbméteres gáztartalékkal, amely a fűtési szezon végére, április közepére 1,22 milliárd köbméterre csökkent. Ez alapján jövő áprilisra a magyar készletszint akár 1 milliárd köbméter alá is csökkenhet, ami szintén sokéves mélypontnak felelne meg.

Ez azonban még mindig jelentős mennyiség, amiből a hazai igények önmagában is jelentős ideig fedezhetőek lennének (a ritka, kemény téli napokon az országos felhasználás 60-70 millió köbméter között alakul), ráadásul a hazai kitermelés, valamint a közel másfél éves rekord alacsony árakat kínáló nemzetközi gázpiacok is rendelkezésre állnak.

