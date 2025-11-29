  • Megjelenítés
Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van
Gazdaság

Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van

Portfolio
Moszkvában a Kremlben tartott megbeszélést Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, a tárgyalással kapcsolatban Facebook-posztban értékelt a magyar miniszterelnök.

Facebook-posztban értékelte a moszkvai egyeztetéseket Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, hogy két fő célért dolgozott:

  • mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól (ezt a miniszterelnök szerint három héttel ezelőtt sikerült elérni, amikor Washingtonban Donald Trumppal megállapodott, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól.
  • továbbra is megfizethető áron legyen elérhető az energia.

Orbán Viktor azt írta, hogy ezt tárgyalták ki tegnap Moszkvában.

Kapcsolódó cikkünk

Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón

Brüsszel azonnal megszólalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Visszatáncolt a kormány? Kivettek egy terméket az árrésstop alól
Kiderült az igazság a magyar csapvízről: íme, hol iható nyugodtan, és hol szigorúan tilos
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility