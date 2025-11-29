Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van

Facebook-posztban értékelte a moszkvai egyeztetéseket Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, hogy két fő célért dolgozott:
- mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól (ezt a miniszterelnök szerint három héttel ezelőtt sikerült elérni, amikor Washingtonban Donald Trumppal megállapodott, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól.
- továbbra is megfizethető áron legyen elérhető az energia.
Orbán Viktor azt írta, hogy ezt tárgyalták ki tegnap Moszkvában.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
