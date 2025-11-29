  • Megjelenítés
Veszélyes baktérium miatt azonnali visszahívás az Aldinál
Portfolio
Az Aldi Magyarország visszahívta az ALMARE SEAFOOD füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 grammos termékét, miután a hatósági vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki, ezért a vásárlókat arra kérik, hogy a megvásárolt tételeket semmiképpen ne fogyasszák el.

Az Aldi Magyarország fogyasztói visszahívást rendelt el az ALMARE SEAFOOD füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 grammos kiszerelésére, mivel

a termékekben Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket hozott, és gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételek kikerüljenek a forgalomból, valamint megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást is. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termék a Laschinger Seafood által szállított, többféle ízesítésben árusított füstölt pisztrángfilé, amely 125 grammos kiszerelésben, 2025.11.30 fogyaszthatósági idővel és 4254431 tételszámmal került a polcokra. A visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelősség, ezért az áruház arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el, és szükség esetén vigyék vissza az üzletekbe.

Címlapkép forrása: Paul Weaver/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

