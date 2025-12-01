  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Nagy Márton


Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hétfő reggel 9:30-tól a parlament költségvetési bizottsága hallgatja meg, szokásos éves meghallgatása keretében. Az eseményről a helyszínről élőben tudósítunk. A tárcavezető mellett jelen van a meghallgatáson az NGM részéről Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár, valamint Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár és Fónagy János parlamenti államtitkár.
Erős szigort folytat a monetáris politika

Elmondása szerint a monetáris politika erős szigort folytat, és ennek van gazdasági áldozata, de cserébe leszorítja az inflációt - értékelte Nagy Márton.

Kezdődik Nagy Márton beszéde

A napirendi pontok elfogadása után elindul a bizottsági tevékenység.

Nagy Márton a gazdaság helyzetének bemutatásával kezdte beszédét. A költségvetési politika egy gazdaságpolitikai eszköz, amelyet a kormány arra használ, hogy a különböző céljait elérje - mondta a miniszter. Az egyik ilyen cél a gazdaság beindítása, fejlesztése és a növekedésének felpörgetése - tette hozzá.

A háború kérdésköre nem ad jelenleg se fizikai biztonságot, se költségvetési biztonságot. Emellett a német recesszió is visszaveti a magyar ipart és beruházásokat. Ebben a helyzetben a kormány feladata, hogy a gazdaságot mégis növekedésben tartsa és ellensúlyozza ezeket a negatív hatásokat - magyarázta.



A meghallgatás azért is lehet fontos, mert az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába kerültek a költségvetési ügyek, főleg azt követően, hogy a kormány megemelte az idei és a jövő évi hiánycélját is 5%-ra, de

az elemzői konszenzus az az, hogy a költségvetési pálya a következő hónapokba tovább romolhat,

ugyanis érkezhetnek még a parlamenti választások előtt újabb gazdaságpolitikai lépések.

Az új, megemelt költségvetési hiánypálya az első tesztjén tulajdonképpen már át is ment, ugyanis múlt pénteken a Moody's hitelminősítő nem lépett semmilyen negatívat Magyarország államadósság-besorolását illetően.

Nagy Márton beszámolójáról és a képviselői kérdésekre adott válaszáról élőben tudósítunk a helyszínről.

Címlapkép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az éves meghallgatásán az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 27-én. Balról Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár. Forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

