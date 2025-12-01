Erős szigort folytat a monetáris politika
Elmondása szerint a monetáris politika erős szigort folytat, és ennek van gazdasági áldozata, de cserébe leszorítja az inflációt - értékelte Nagy Márton.
Kezdődik Nagy Márton beszéde
A napirendi pontok elfogadása után elindul a bizottsági tevékenység.
Nagy Márton a gazdaság helyzetének bemutatásával kezdte beszédét. A költségvetési politika egy gazdaságpolitikai eszköz, amelyet a kormány arra használ, hogy a különböző céljait elérje - mondta a miniszter. Az egyik ilyen cél a gazdaság beindítása, fejlesztése és a növekedésének felpörgetése - tette hozzá.
A háború kérdésköre nem ad jelenleg se fizikai biztonságot, se költségvetési biztonságot. Emellett a német recesszió is visszaveti a magyar ipart és beruházásokat. Ebben a helyzetben a kormány feladata, hogy a gazdaságot mégis növekedésben tartsa és ellensúlyozza ezeket a negatív hatásokat - magyarázta.
Hamarosan megszólal Nagy Márton
A meghallgatás azért is lehet fontos, mert az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába kerültek a költségvetési ügyek, főleg azt követően, hogy a kormány megemelte az idei és a jövő évi hiánycélját is 5%-ra, de
az elemzői konszenzus az az, hogy a költségvetési pálya a következő hónapokba tovább romolhat,
ugyanis érkezhetnek még a parlamenti választások előtt újabb gazdaságpolitikai lépések.
Az új, megemelt költségvetési hiánypálya az első tesztjén tulajdonképpen már át is ment, ugyanis múlt pénteken a Moody's hitelminősítő nem lépett semmilyen negatívat Magyarország államadósság-besorolását illetően.
Nagy Márton beszámolójáról és a képviselői kérdésekre adott válaszáról élőben tudósítunk a helyszínről.
Címlapkép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az éves meghallgatásán az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 27-én. Balról Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár. Forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Egyszerre lépett a gázra és a fékre a CIG Pannónia - Összejön a 4 milliárdos nyereség?
Közzétette gyorsjelentését a biztosító.
Nagy ellenőrzéseket jelentett be a NAV, milliós is lehet a bírság
Indul a kampány.
Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán: "jó esély" van a háború lezárására
Értékelte a tárgyalásokat az elnök.
Nukleáris robbantások: veszélyes következményekre figyelmeztetik Trumpot
Levelet küldtek az elnöknek.
Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről
Ő is várja a beszámolót.
Küszöbön a béke? Ha ez tényleg megtörténik, az a befektetéseidre is hatással lesz
Azért adatokban sem lesz hiány.
Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások
A valaha volt legtöbb bevételt könyvelték el.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.