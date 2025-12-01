Kína gyáripara zuhan: olyan számok érkeztek, amik évek óta nem látott válságra utalnak

A kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index novemberben 49,9 pontra esett, visszacsúszva a zsugorodási tartományba, és elmaradt a várakozásoktól a RatingDog felmérése szerint – számolt be a Reuters.

Az S&P Global által összeállított RatingDog China General Manufacturing beszerzésimenedzser-index (bmi) az októberi 50,6 pontról 49,9 pontra csökkent.

Ez elmaradt a Reuters felmérésében szereplő 50,5 pontos konszenzustól. Az 50 pontos küszöb választja el a növekedést a zsugorodástól.

A vasárnap közzétett hivatalos bmi szerint a feldolgozóipari aktivitás már zsinórban nyolcadik hónapja mérséklődik.

Az új exportmegrendelések novemberben élénkültek, de ez önmagában nem fordította meg a gyáripar lanyha teljesítményét – mondta Jao Jü, a RatingDog alapítója.

A Kína és az Egyesült Államok között októberben kötött kereskedelmi tűzszünet nyomán az új exportmegrendelések nyolc hónap óta a leggyorsabb ütemben bővültek, részben sikeres üzletfejlesztési erőfeszítések hatására. Ugyanakkor az exportértékesítési árak kismértékben csökkentek a gyártók közötti fokozódó verseny miatt.

A múlt héten közzétett hivatalos adatok szerint októberben zsugorodott az ipari vállalatok nyeresége, miután az előző két hónapban még kétszámjegyű növekedést mutatott. A cégek továbbra is gyenge belföldi kereslettől szenvednek.

A belföldi új megrendelések lanyhulása ismét létszámleépítést eredményezett, és június óta először csökkentek a beszerzések. Az alacsonyabb beszerzési volumen és a beszállítókkal folytatott jobb együttműködés következtében novemberben rövidültek a szállítói átfutási idők.

Az inputanyagok lassabb pótlása miatt a beszerzési készletek hét hónap óta először, és 2023 decembere óta a leggyorsabb ütemben apadtak.

A mérséklődő kereslet miatt a gyártók óvatosak voltak az új készletek felhalmozásával. A késztermékkészletek is csaknem három éve nem látott ütemben csökkentek.

A gyártók szerint a fémek drágulása növelte a beszerzési költségeket. A vállalatok ugyanakkor többnyire elnyelték a visszafogott költségemelkedést, és további kedvezményeket adtak, ami a kibocsátási árak csökkenéséhez vezetett.

A cégek összességében bizakodóak a következő 12 hónap értékesítéseit és termelését illetően, az optimizmus szintje októberhez képest javult. Abban bíznak, hogy a támogató kormányzati intézkedések, az üzletbővítés és az új termékek bevezetése segíti majd a növekedést jövőre.

A Reutersnek nyilatkozó elemzők arra számítanak, hogy Kína exportja ismét emelkedésnek indul.

Ugyanakkor az ingatlanszektor tartós fékező hatása és a gyengülő költségvetési hátszél további politikai támogatás szükségességére utal. A befektetők eközben a decemberi Központi Gazdasági Munkakonferencia üzeneteire figyelnek.

Forrás: Reuters

