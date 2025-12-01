  • Megjelenítés
Magyar magánklinika kerül a Mészáros Csoport érdekeltségébe
Magyar magánklinika kerül a Mészáros Csoport érdekeltségébe

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. 2025. december 1-én sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a MiND Klinika Zrt.-nek. A szerződő felek szoros üzleti és partneri együttműködésben folytatják tevékenységüket - olvasható a vállalat által kiadott közleményben.

a 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltatóval, a MiND Klinikával és annak leányvállalataival bővült.

Az akvizíció elsődleges célja, a vállalat közleménye szerint a MiND Klinika márka értékének és szakmai reputációjának megőrzése, valamint a társaság hosszú távú, fenntartható és magas színvonalú működésének biztosítása. A Talentis Group Zrt. kiemelt törekvése továbbá a szolgáltatási struktúra stabilizálása és konszolidációja, valamint az orvosdiagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések, beruházások és innovatív egészségügyi megoldások végrehajtása.

a MiND Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását.

A tulajdonosváltás továbbá hozzájárul a szervezet működési stabilitásához, az ellátás magas szakmai színvonalának fenntartásához, ugyanakkor kiszámítható, hosszú távú fejlődési pályára helyezi a társaságot.

A tulajdonosváltást követően a klinika változatlan szakmai csapattal folytatja tevékenységét.

A MiND Klinika 2019. júniusban alakult, mint járóbeteg-magánrendelő. A klinika — a 2021 óta fokozatosan megvalósuló bővítések révén — multimodális magán-egészségügyi központtá vált. Az egyik legutóbbi bővítési ütem során egy több mint 800 m²-es hasznos alapterületen készült el új részlege, így a klinika területe az előzetes tervek szerint összesen közel 1700 m² lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

