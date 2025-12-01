Nagy Márton: ilyen környezetben lehetetlen csökkenteni a költségvetés hiányát

A költségvetés elsődleges egyenlege átmenetileg 1% mínuszra megy. A Moody's legutóbbi döntésével nem változtatott a magyar adósbesoroláson, a Fitch értékelése most pénteken érkezik, és legutóbb az S&P sem lépett - sorolta. Bezzeg Románia, ahol a költségvetés hatalmas bajban van. Ez az ára annak, ha valaki túlmegy egy határon - értékelte.

Az 5%-os költségvetési hiánnyal hatodik Magyarország hátulról, de ez nem a büszkeség jele - fogalmazott.

A magyar elsődleges költségvetési egyenleg -1,1% a GDP arányában, ami a középmezőnyre elegendő. Ezt az egyenleget nézik a hitelminősítők is, 2026-ban az első harmadban lesz a magyar érték - mondta. A kamatkiadások ügye menedzselhető - fűzte hozzá.