  • Megjelenítés
Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten
Gazdaság

Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten

Portfolio
Budapesten idén először fizetős lesz a közterületi parkolás a két ünnep közötti munkanapokon, mert a főváros szerint az ingyenesség évről évre ellehetetlenítette a helyben lakók parkolását. A városvezetés már korábban módosította a rendeletet és azt ígéri, hogy a BKK időben figyelmezteti majd az autósokat.

A Telex beszámolója szerint

Budapest idén először fizetőssé teszi a közterületi parkolást a két ünnep közötti munkanapokon.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2025 december 24. és 2026 január 1. között a kijelölt munkanapokon már nem lesz ingyenes a várakozás, ellentétben az előző évekkel. A Fővárosi Önkormányzat szerint rengeteg panasz érkezett a lakóktól, mert az ünnepek alatt sokan hosszú időre foglalták el a kerületi parkolóhelyeket az ingyenesség miatt. Emiatt a városvezetés már 2024-ben módosította a parkolási rendeletet.

Az önkormányzat azt közölte, hogy a változásról a BKK külön figyelmeztetni fogja majd a lakosságot az ünnepek előtt. A korábbi években ugyan ingyenes volt a parkolás a két ünnep között, de akkor is voltak kivételek, például az I. kerületben a Dísz térnél, valamint a Margitsziget bizonyos parkolóiban. A főváros hamarosan részletes tájékoztatást ad az idei ünnepi parkolási rendről.

Még több Gazdaság

Bekeményít a NAV: célkeresztben a külföldi tőkejövedelem

Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Gregor Hofbauer via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility