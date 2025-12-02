Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten

Budapesten idén először fizetős lesz a közterületi parkolás a két ünnep közötti munkanapokon, mert a főváros szerint az ingyenesség évről évre ellehetetlenítette a helyben lakók parkolását. A városvezetés már korábban módosította a rendeletet és azt ígéri, hogy a BKK időben figyelmezteti majd az autósokat.

A Telex beszámolója szerint

Budapest idén először fizetőssé teszi a közterületi parkolást a két ünnep közötti munkanapokon.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2025 december 24. és 2026 január 1. között a kijelölt munkanapokon már nem lesz ingyenes a várakozás, ellentétben az előző évekkel. A Fővárosi Önkormányzat szerint rengeteg panasz érkezett a lakóktól, mert az ünnepek alatt sokan hosszú időre foglalták el a kerületi parkolóhelyeket az ingyenesség miatt. Emiatt a városvezetés már 2024-ben módosította a parkolási rendeletet.

Az önkormányzat azt közölte, hogy a változásról a BKK külön figyelmeztetni fogja majd a lakosságot az ünnepek előtt. A korábbi években ugyan ingyenes volt a parkolás a két ünnep között, de akkor is voltak kivételek, például az I. kerületben a Dísz térnél, valamint a Margitsziget bizonyos parkolóiban. A főváros hamarosan részletes tájékoztatást ad az idei ünnepi parkolási rendről.

Címlapkép forrása: Gregor Hofbauer via Getty Images