Jó hír a nyugdíjasoknak: érkezik az emelt összegű juttatás

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést.
A decemberi nyugdíj szintén az inflációhoz igazított, 1,6%-os kiegészítéssel érkezik.
Az átlagos öregségi nyugdíj szintjén (októberben kb. 246 ezer forint) a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47 100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3 900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.
2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára - írja az NGM.
A nyugdíjasok a következő hónapokban is több alkalommal jutnak majd emelt összegű juttatáshoz: januárban jön a 3,6%-os nyugdíjemelés, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj 25%-a is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
