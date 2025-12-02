Jó hír a nyugdíjasoknak: érkezik az emelt összegű juttatás

A nyugdíjasok az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén decemberben is előrehozottan kapják meg a novemberi 1,6%-os emeléssel megfejelt nyugdíjukat. A jóváírás ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is ma kezdi meg a kézbesítést - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést.

A decemberi nyugdíj szintén az inflációhoz igazított, 1,6%-os kiegészítéssel érkezik.

Az átlagos öregségi nyugdíj szintjén (októberben kb. 246 ezer forint) a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47 100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3 900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára - írja az NGM.

A nyugdíjasok a következő hónapokban is több alkalommal jutnak majd emelt összegű juttatáshoz: januárban jön a 3,6%-os nyugdíjemelés, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj 25%-a is.

