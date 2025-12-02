  • Megjelenítés
Jó hír a nyugdíjasoknak: érkezik az emelt összegű juttatás
Gazdaság

Jó hír a nyugdíjasoknak: érkezik az emelt összegű juttatás

Portfolio
A nyugdíjasok az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén decemberben is előrehozottan kapják meg a novemberi 1,6%-os emeléssel megfejelt nyugdíjukat. A jóváírás ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is ma kezdi meg a kézbesítést - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést.

A decemberi nyugdíj szintén az inflációhoz igazított, 1,6%-os kiegészítéssel érkezik.

Az átlagos öregségi nyugdíj szintjén (októberben kb. 246 ezer forint) a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47 100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3 900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára - írja az NGM.

Még több Gazdaság

Februárban átadhatják a Budapest–Belgrád vasút magyar szakaszát

OECD: lassul a világgazdaság motorja

Kiábrándító előrejelzés érkezett Magyarországról

A nyugdíjasok a következő hónapokban is több alkalommal jutnak majd emelt összegű juttatáshoz: januárban jön a 3,6%-os nyugdíjemelés, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj 25%-a is.

Kapcsolódó cikkünk

Baljós jelzés a profiktól, készülnek az agyonhype-olt részvények zuhanására

Megszólalt a NAV: több mint egymillió pénztártag kapott adóvisszatérítést

Tényleg elszállt az idő a magyar nyugdíjrendszer felett: már nem dughatjuk homokba a fejünket

Közel 30 éves nyugdíjtervet vehetnénk elő a fiókból - Ez lehetne az új magyar reform?

Így váltak a nyugdíjasok a rendszerváltozás legnagyobb veszteseivé

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility