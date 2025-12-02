  • Megjelenítés
Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre
Gazdaság

Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre

Portfolio
A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - közölte az NGM.

A miniszteri rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2026-os évre vonatkozóan is szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását.

A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát

2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.

Az NGM közlése szerint a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta közrejátszott abban, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a Visegrádi országok körében.

Még több Gazdaság

Stiglitz: az EU-nak Oroszország pénzéből kellene támogatni Ukrajnát a háborúban

Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál

Már megint halat hívtak vissza az üzletekből, aki ilyet vett, ne fogyassza el!

Kapcsolódó cikkünk

Ezért jön Magyarországra az ázsiai nagytőke

24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: a közgazdászok szerint erre van szüksége a gazdaságnak

Külföldi multik kapják az állami támogatások túlnyomó részét – Mennyire éri meg ez a modell?

Egyre több külföldi dolgozik Magyarországon - Egész iparágak függhetnek tőlük hamarosan

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility