Kiderült, hány vendégmunkás dolgozhat Magyarországon jövőre

A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - közölte az NGM.

A miniszteri rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2026-os évre vonatkozóan is szabályozza a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és a beruházás beüzemelése céljából kiállított tartózkodási engedélyek kiadását.

A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát

2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg.

Az NGM közlése szerint a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta közrejátszott abban, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a Visegrádi országok körében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images