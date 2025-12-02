  • Megjelenítés
Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál
Gazdaság

Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál

Portfolio
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatásán beszélt többek között arról, hogy kedvezményeket vezethetnek be az autópálya-matricáknál.

Jövő nyártól, várhatóan június elsejétől a magyar családokat érintő kedvezményeket vezethetnek be az autópálya-matricák vonatkozásában,

erről beszélt ma Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy ez csak magyarokat érint, és csak családokat.

Külföldieknek nem adunk kedvezményt

- tette hozzá.

Hogy pontosan melyik matricákat érintené az intézkedés, és mekkora kedvezményről van szó, arra nem tért ki a miniszter.

Jelenleg

  • a napi országos személyautó autópálya-matrica 5320 forint,
  • a heti 6620 forint,
  • a havi 10710 forint,
  • az éves pedig 59210 forint.

Címlapkép: Lázár János Facebook

