Új fordulat a Covid oltásoknál - Szívgyulladást okozhatnak
Az amerikai gyógyszerhatóság egyik vezetője belső üzenetben jelezte, hogy tíz gyerek halálát hozták összefüggésbe az oltás után jelentett szívgyulladással. Bár a részletek még nem nyilvánosak, a hír nagy visszhangot váltott ki és több oltásgyártó részvénye is esett.

Az amerikai gyógyszerhatóság egyik vezetője, Vinay Prasad egy belső üzenetben arról tájékoztatta a munkatársakat, hogy

a hivatal el fogja ismerni tíz gyermek halálát, akiknél a szívgyulladást az oltás után jelentették.

A hatóság egyelőre nem tette közzé az ehhez kapcsolódó adatokat. Az üzenet olyan bejelentésekre támaszkodik, amelyek bár fontosak, még nem bizonyítják biztosan az oltás és a halálesetek közötti közvetlen kapcsolatot. A hír így is nagy figyelmet kapott és erős piaci reakciót váltott ki. Több oltásgyártó részvénye érzékenyen esett, a Moderna 7, a BioNTech 6 százalékot veszített az értékéből.

A szívgyulladás kockázata már korábban is sok vitát indított el, főleg a fiatal fiúk és fiatal férfiak oltása kapcsán. Ugyanakkor számos kutatás szerint maga a fertőzés nagyobb eséllyel okoz ilyen problémát, mint az oltás. A korábbi orvosi beszámolók alapján az oltás utáni szívgyulladás ritka jelenség és gyakran magától rendeződik. Általában a második adag utáni napokban fordul elő. A Pfizer saját adatai is arra utalnak, hogy a jelenség ritka és az emlékeztető oltás után még kevésbé gyakori.

Vinay Prasad már korábban is kezdeményezett módosításokat az oltások hivatalos tájékoztatóiban. A hatóság nyáron már beleírta a dokumentumokba, hogy előfordulhat szívgyulladás az oltás után. Elemzők szerint a mostani üzenet után a hivatal valószínűleg még jobban fog figyelni a tizenkét és huszonnégy év közötti fiúkra és fiatal férfiakra az új oltások engedélyezésekor. Az üzenet állítólag más oltásokkal kapcsolatos vizsgálatok értékelési módjának átalakítását is felvetette.

