Rekordot döntött a Notre-Dame

A párizsi Notre-Dame-székesegyház, amely 2024. december 7-én nyitotta meg újra kapuit a nyilvánosság előtt, rekordszámú látogatót vonzott az elmúlt egy évben. Az öt évig tartó felújítási munkálatok után a katedrális megújult világos kőfalai és minimalista berendezése

több mint 11 millió embert vonzott.

Az újranyitási ünnepségen állam- és kormányfők is részt vettek, köztük Emmanuel Macron francia és Donald Trump amerikai elnök.

Sybille Bellamy-Brown, a székesegyház látogatómenedzsment vezetője szerint a látogatók száma mintegy 30%-kal haladja meg a tűzvész előtti időszakét. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre múzeum tavaly 8,7 millió látogatót fogadott, míg az Eiffel-toronyba évente mintegy 7 millió turista vált jegyet.

A 2019. április 15-i tűzvész előtt a katedrális évente 8-9 millió látogatót fogadott. A katasztrófa során a 12. századi gótikus műremek tetőszerkezete súlyosan megrongálódott.

A 843 millió eurós (982 millió dolláros) adományokból finanszírozott hatalmas felújítási projekt befejezése óta a székesegyház előtt rendszeresen hosszú sorok kígyóznak. Bár az egyéni látogatók továbbra is ingyenesen, előzetes foglalás nélkül léphetnek be, a nagy érdeklődés miatt a Notre-Dame igyekszik "szabályozni" a belépéseket, különösen a szertartások idején.

Az idei évben több mint 1600 szertartást tartanak, és jelentősen megnőtt a zarándoklatok száma is – több mint 650 zarándoklatot fogadtak, amelyek egyharmada külföldről érkezett.

Bár az adományokból még 140 millió euró maradt, további forrásokra van szükség az épület teljes helyreállításához, amely már a tűzvész előtt is rossz állapotban volt.

