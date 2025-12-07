Kereskedelmi korlátozásokkal fenyegette meg Kínát Franciaország

Emmanuel Macron három napos kínai látogatásáról visszatérve minderről a Les Echos című francia gazdasági lapnak adott interjújában beszélt.
"Megpróbálom a kínaiak értésére adni, hogy fenntarthatatlan a kereskedelmi többletük, mert így
azon vannak, hogy tönkre tegyék saját ügyfeleiket, mindenek előtt azzal, hogy már nem importálnak sokat tőlünk
- hangoztatta a francia elnök.
"Elmondtam nekik, hogy amennyiben nem reagálnak, úgy mi, európaiak a következő hónapokban arra fogunk kényszerülni, hogy hatékony intézkedéseket tegyünk és az együttműködés szintjét mérsékeljük, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt az Egyesült Államok tette, például kínai termékekre kivetett vámokkal" - mutatott rá Macron.
Kína Franciaország legfontosabb ázsiai kereskedelmi partnere. A francia gazdaság ugyanakkor jelentős kereskedelmi hiányt mutat fel Kínával szemben, vagyis a kínai import jóval túlszárnyalja a Kínába irányuló francia exportot. 2024-ben a hiány meghaladta a 46 milliárd eurót. Az Európai Unió egészét tekintve a hiány több mint 300 milliárd euró. Az európai cégeknek egyebek között nagy gondot okoz a termékeik iránti gyenge kereslet Kínában, miközben Peking az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi viszálya miatt áruit egyre inkább az EU-ban próbálja értékesíteni.
Macron hangsúlyozta, hogy Kína az európai ipari- és fejlesztési modell elevenébe vág ezzel. Az amerikai protekcionizmus csak tovább ront a helyzeten, mert a kínai áruk folyamát az európai piacra irányítják át. Európa így két tűz között áll, az európai ipar túlélése a tét - emelte ki. "Mi lettünk a kiegyenlítő piac és ez a legszörnyűbb forgatókönyv" - tette hozzá.
A francia elnök ezért azt követelte Kínától, hogy emelje fogyasztásának szintjét és nyissa meg belső piacát.
Mindemellett szorgalmazta, hogy kínai cégek jöjjenek Európába, ahogy ezt fordítva például az EDF energetikai konszern, vagy az Airbus repülőgépgyártó vállalat tette, és teremtsenek munkahelyeket az EU-ban. "Elismerjük, hogy egyes ágazatokban nagyon jók, de
nem tudunk tartósan importálni
- húzta alá. Macron szerint a kínai befektetések Európában nem okoznának függőségi viszonyt.
Párhuzamosan az EU-nak növelnie kellene versenyképességét, beruháznia a fejlesztésekbe és elmélyítenie a belső piacát. Macron mindemellett felszólított arra, hogy mindkét félnek fel kellene hagynia az olyan agresszív politikával, mint például az exportkorlátozások.
Címlapkép forrása: EU
Zelenszkij megüzente: még több légvédelmi rendszert és rakétát kér Ukrajna
"A fontossági sorrend világos"- írta az ukrán elnök.
A nürnbergi pert emlegetve jelentették be újabb települések elfoglalását az oroszok
Az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén dolgoznak.
Kereskedelmi korlátozásokkal fenyegette meg Kínát Franciaország
Macron elnök ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.
Orbán Viktor a NATO második legerősebb országába utazott
Az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyalnak Erdogannal.
Időjárás: egyre hidegebb lesz a jövő héten
Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható.
Nagy bejelentést tett Netanjahu a Gázai övezet jövőjéről
Jó a párbeszéd a német kancellárral.
Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?
Csapi Vivien és Nagy Attila Zoltán cikke.
Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után
Még a jövő héten sor kerülhet a szavazásra.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!