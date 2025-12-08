Brutális hét vár a befektetőkre: egyetlen döntés kell, és már semmi sem lesz ugyanolyan

Kritikus hét jön a piacok és a befektetések számára, miután az előző intenzív napok után egy még feszültebb időszakra készülhetünk, hiszen a következő napokban érkeznek azok a jegybanki döntések és makroadatok, amelyek könnyen új irányt adhatnak az év végi kereskedésnek. A befektetők világszerte a Federal Reserve várható kamatvágására és Jerome Powell üzeneteire figyelnek, miközben Európában is sűrű lesz a naptár. A magyar piac számára pedig különösen fontos lesz, hogyan árazza a piac a Fitch friss pénteki kilátásrontását, amely a forint rövid távú pályáját is befolyásolhatja az év utolsó heteiben. Mutatjuk, mire lehet számítani a piacokon!

A mögöttünk hagyott hét ismét mozgalmasan alakult a nemzetközi piacokon: a befektetők egyszerre próbálták feldolgozni a friss makrogazdasági adatokat, a monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat és a geopolitikai hírekből érkező bizonytalansági jeleket. A globális hangulatot továbbra is a nagy jegybankok közelgő döntései határozták meg, miközben a részvénypiacokon és a devizákban is érzékelhető volt a kivárás és az esetenként gyors irányváltásokkal kísért pozícióátrendezés.

A befektetői fókusz különösen erősödött a héten várható amerikai jegybanki döntés előtt, hiszen a piacok egyre határozottabban próbálták beárazni, milyen irányba fordul a monetáris politika a következő hónapokban. Eközben Európában is aktív maradt a kereskedés, ahol a régiós gazdasági kilátásokat befolyásoló adatok és hírek formálták a hangulatot. Összességében egy olyan hetet láttunk, amelyben a piacok folyamatosan reagáltak a változó környezetre, és amely jól előkészítette a terepet a most következő, adatokban és eseményekben szintén bővelkedő időszaknak, amely nagyon sűrű lesz a karácsony és az év végi leállások közeledtével.

Az amerikai részvénypiac a múlt héten is jól teljesített: az S&P 500 pénteken 0,19 százalékkal 6870 pontig emelkedett, amivel már csak mintegy 0,7 százalékra került az új történelmi csúcstól. A Nasdaq 0,31 százalékkal 23 578 pontra, a Dow Jones pedig 0,22 százalékkal 47 955 pontra kapaszkodott.