Megérkezett a KSH válasza a furcsa GDP-adatokra

Az előzményről röviden
Az idén ősszel a KSH elvégezte a szokásos felülvizsgálatát a nemzeti számlák statisztikában, ennek keretében a beérkező új információkat átvezetve frissítette a GDP-adatait. Ez több területen jelentős változásokat hozott, ezek közül a leglátványosabb az volt, hogy
2023-ban az export volumene (mennyisége) az egekbe emelkedett és azóta is sokkal magasabban van, mint amit a korábbi adatokból láttunk.
Emiatt a számokból egy nagyon furcsa értelmezést lehetett kiolvasni: az épp recesszióban lévő magyar gazdaság őrületes kiviteli rohamot produkált, és a stagnáló európai gazdaságba 2023-ban ontotta az exporttermékeket. Ezt (a GDP-adatok szerint) úgy tudta elérni, hogy a magyar ipar, amelyiknek a termelése éppen a gyenge európai kereslet miatt zsugorodott, a készleteiből adott el. Ráadásul az óriási készletkisöprés ellenére az exportvolumen később sem esett vissza, hanem magasabban maradt.
A nagyon nehezen magyarázható fundamentális kép akkor sem lett sokkal tisztább, amikor mélyebbre nézve megállapítottuk, hogy az exportunk mennyisége (volumene) úgy nőtt 15-20%-kal, hogy közben annak az értéke (forintban vagy euróban kifejezve) gyakorlatilag egyáltalán nem változott. Vagyis statisztikai szempontból azt sikerült tisztázni, hogy a pénzben összeszámolt kivitelünkben nem történt változás, ám a revízió hatására az export mennyisége nőtt, az ára csökkent. Vagyis elvileg olcsóbban adtunk el többet.
A sztori ettől még ugyanúgy zavaros, ezért a statisztika furcsaságaival kapcsolatban kérdéseket küldtünk a statisztikai hivatalnak.
"Az ősszel végrehajtott revízió a nemzeti számlákban a megszokottnál jóval nagyobb módosításokat eredményezett. Az export esetében például jelentősen változott a volumen- és az árindex is. Ennek részleteire lennénk kíváncsiak. Mi az oka egy ekkora módosításnak? Melyik ágazatokban nőtt a volumen, illetve csökkent az ár? Mennyire tekinthető reálisnak, hogy az európai gazdasági dekonjunktúrában a magyar export volumene ekkorát emelkedett?"
A KSH válasza
Cikkünk megjelenése után megérkezett a hivatal válasza (a kiemelések tőlünk származnak):
Hivatkozva 2025. december 4-én küldött kérésére, melyben a GDP revízióval kapcsolatban érdeklődött, az alábbiakról tájékoztatjuk.
A külkereskedelmi árak módszertana 2025-ben egységérték alapú árkalkulációra tért át a korábbi reprezentatív adatgyűjtésről.
Az új árindexszámítás nemzeti számlás adatokon történő átvezetésénél – a tétel szintű árvalidálás befejezéséig – technikai (szigorú outlier szűrési elveken alapuló) visszavezetést alkalmaztunk. Az ilyen módon kalkulált előzetes árindexek a 2023-as évben az export és az import tekintetében a korábbiakhoz képest (energiahordozók és gépek esetében) alacsonyabb árváltozást mutatnak, ami így magasabb volumenindexeket és a korábbiakhoz képest eltérő cserearány pályát is eredményezett.
A 2026 januárjára elkészülő végleges (tételszintű validálás) külkereskedelmi árindexek alapján, a nemzeti számlás adatokon történő átvezetést követően, a volumenindexek és a cserearányok múltbeli értékei is korrigálódni fognak 2023-ig visszamenőleg.
Mit jelent ez?
A KSH válasza megerősíti néhány értelmezésünket és új információkat is tartalmaz.
- A fő változást valóban az árindexek újraszámolása okozza. Mivel ezt a KSH időben csak néhány évre vezette vissza, ezért a közelmúltban az idősorban éles törés mutatkozik. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a 2023-ban látott nagy exportmegugrás jó része inkább a megelőző években halmozódhatott fel, így az idősor sokkal simább lehet.
- Az árindex-számbavételi problémával megerősödik a volumenváltozásról szóló értelmezésünk. Eszerint az export mennyisége egyszerűen azért ugrott meg, mert ugyanazt a pénzben kifejezett exportárbevételt kisebb árindex-szel osztottuk el, tehát nagyobbnak kell lenni a volumennek. Laikus szemmel ez furcsa lehet, mert azt lehetne gondolni, hogy először áll rendelkezésre az export mennyisége, de valójában a statisztika fordítva áll elő. Először van érték, és ebből jön a volumen, ha van árindexünk.
- Ebből jön a további kellemetlenség. Ha a KSH összerakja forintban a GDP termelési és felhasználási oldalát, majd utólag a mögötte lévő mennyiségek az árindex módosítása miatt megváltoznak, akkor a két oldal közötti egyenlőség felborul. Ekkor jön megmentőként a "készlet", ami mint egy puffer, betölti a lyukat. Ha nincs látható termelés, ami a nagyobb exportmennyiségért felel, akkor az maradék elven készletből történt.
- Ez egyben rá is világít arra, hogy a nagy revízió statisztikai okainak megismerésével a gazdasági kép nem simult ki. Ugyanis ettől még a számokból kiolvasható fundamentális folyamatok nem lettek kevésbe inkonzisztensek azzal, amit eddig a gazdaságról gondoltunk. Ennek egy részét megmagyarázza az idősor törése, de nem tudjuk, hogy mekkorát.
- A módszertani váltás új kérdéseket is felvet. Ahogy a KSH is utal rá a válaszában, a cserearányok múltbeli értékei megváltoztak, méghozzá jelentősen. A cserearány annak a kifejeződése, hogy a Magyarország által exportált és importált termékek árai egy adott időszakban hogyan változtak. Ha a cserearány tartósan romlik (az exporttermékeken nem lehet akkora áremelést végrehajtani, mint amekkora drágulást az importon elszenvedünk), akkor az felveti az exportszerkezetünk versenyképességi problémáit. És emellett egyébként a nemzetgazdasági szintű jövedelmi folyamatainkra is hatással van. Ezért is lenne fontos tudni, hogy az új módszertannal készült számok pontosabban mutatják-e a valóságot.
- A fentiek szempontjából is fontos új információ, hogy az új adatok előzetesek, és az árindexeket jövő év elején a KSH egy részletesebb (és vélhetően pontosabb eredményt ígérő) eljárással véglegesíti. El lehetne azon gondolkozni, hogy néhány hónapra érdemes volt-e a köztudatba bedobni olyan számokat, amelyek ennyire szembennek az eddigi valóságérzékelésünkkel, de inkább azt javasoljuk, hogy a mostani számokat tegyük zárójelbe, és nézzük meg, hogy jövő év elején megnyugtatóan oldódnak-e ezek a feszültségek.
Címlapkép forrása: Portfolio
Rettenetes gyilkos szedi áldozatait az afrikai országban
Az évszázad legsúlyosabb kolerajárványa tombol.
OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők
Decemberi felmérésünk eredményei.
Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége
Ambiciózus terveik vannak.
Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?
Ő már nem MAGA, hanem Amerika az első.
Két kérdésen áll vagy bukik az ukrajnai béke: Zelenszkij elmondta, melyek ezek
Az ukrán elnök európai vezetőkkel tárgyal Londonban az amerikai javaslatról.
Két magas célár érkezett az OTP-re! Még most is érdemes beszállni?
Egyre optimistábbak az elemzők.
Már dollárveszedelmet kiáltottak, mutatjuk, mit tesz ez a befektetéseiddel!
Olyan változás jön a globális pénzpiacokon, amire még nem volt példa
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!