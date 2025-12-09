Éledezik az amerikai kisvállalkozói hangulat

Novemberben javult az amerikai kisvállalkozások bizalmi szintje, elsősorban az erősebb értékesítési várakozásoknak köszönhetően – a Nemzeti Független Vállalkozások Szövetségének (NFIB) hangulati indexe háromhavi csúcsra, 99 pontra emelkedett, miközben az inflációs nyomás és a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is érezhető.

Az Egyesült Államokban novemberben javult a kisvállalkozások hangulata, elsősorban annak köszönhetően, hogy

a cégtulajdonosok sokkal optimistábbá váltak a jövőbeli értékesítési kilátásokkal kapcsolatban.

A Nemzeti Független Vállalkozások Szövetsége (National Federation of Independent Business – NFIB) által számított bizalmi index 0,8 ponttal, 99-re emelkedett, ami háromhavi csúcsot jelent – derül ki a kedden közzétett adatokból. Az indexet alkotó tíz részmutatóból hat javult, három romlott, egy pedig változatlan maradt.

A szervezet szerint a legnagyobb lökést az összindexnek az értékesítési várakozások 9 pontos javulása adta. Nettó 15 százaléknyi tulajdonos számít magasabb értékesítési volumenre a következő három hónapban – ez az év kezdete óta a legmagasabb arány.

A kedvezőbb értékesítési kilátások a munkaerő-felvételi szándékokat is erősítették. Nettó 19 százaléknyi kisvállalkozás jelezte, hogy a következő három hónapban új munkahelyeket tervez létrehozni. Ez 4 pontos növekedés októberhez képest, és 2025 eddigi legmagasabb értéke.

Az eladásokkal kapcsolatos optimizmus ugyanakkor az erősödő inflációs nyomás ellenére bontakozott ki.

Nettó 34 százalék mondta azt, hogy az előző három hónaphoz képest árat emelt – ez a legmagasabb arány 2023 márciusa óta, és 13 százalékpontos ugrás októberhez képest.

Az infláció továbbra is a második legnagyobb problémának számít a kisvállalkozások körében, közvetlenül a munkaerő-minőséggel kapcsolatos gondok mögött.

Az összindexet az értékesítési várakozások és a munkaerő-felvételi szándékok javulása mellett az is támogatta, hogy enyhén nőtt a készletnövelési tervek aránya, valamint javult a nyereségességi kilátások megítélése.

Mindezek ellenére a tulajdonosok kevésbé derűlátóak az amerikai gazdaság egészének kilátásaival kapcsolatban.

Nettó 15 százalékuk várja, hogy a gazdasági helyzet javulni fog a következő hónapokban – ez hét hónapos mélypontnak számít. A bizonytalanságot mérő NFIB-mutató szintje továbbra is magas maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images