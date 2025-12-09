Éledezik az amerikai kisvállalkozói hangulat

Az Egyesült Államokban novemberben javult a kisvállalkozások hangulata, elsősorban annak köszönhetően, hogy
a cégtulajdonosok sokkal optimistábbá váltak a jövőbeli értékesítési kilátásokkal kapcsolatban.
A Nemzeti Független Vállalkozások Szövetsége (National Federation of Independent Business – NFIB) által számított bizalmi index 0,8 ponttal, 99-re emelkedett, ami háromhavi csúcsot jelent – derül ki a kedden közzétett adatokból. Az indexet alkotó tíz részmutatóból hat javult, három romlott, egy pedig változatlan maradt.
A szervezet szerint a legnagyobb lökést az összindexnek az értékesítési várakozások 9 pontos javulása adta. Nettó 15 százaléknyi tulajdonos számít magasabb értékesítési volumenre a következő három hónapban – ez az év kezdete óta a legmagasabb arány.
A kedvezőbb értékesítési kilátások a munkaerő-felvételi szándékokat is erősítették. Nettó 19 százaléknyi kisvállalkozás jelezte, hogy a következő három hónapban új munkahelyeket tervez létrehozni. Ez 4 pontos növekedés októberhez képest, és 2025 eddigi legmagasabb értéke.
Az eladásokkal kapcsolatos optimizmus ugyanakkor az erősödő inflációs nyomás ellenére bontakozott ki.
Nettó 34 százalék mondta azt, hogy az előző három hónaphoz képest árat emelt – ez a legmagasabb arány 2023 márciusa óta, és 13 százalékpontos ugrás októberhez képest.
Az infláció továbbra is a második legnagyobb problémának számít a kisvállalkozások körében, közvetlenül a munkaerő-minőséggel kapcsolatos gondok mögött.
Az összindexet az értékesítési várakozások és a munkaerő-felvételi szándékok javulása mellett az is támogatta, hogy enyhén nőtt a készletnövelési tervek aránya, valamint javult a nyereségességi kilátások megítélése.
Mindezek ellenére a tulajdonosok kevésbé derűlátóak az amerikai gazdaság egészének kilátásaival kapcsolatban.
Nettó 15 százalékuk várja, hogy a gazdasági helyzet javulni fog a következő hónapokban – ez hét hónapos mélypontnak számít. A bizonytalanságot mérő NFIB-mutató szintje továbbra is magas maradt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék
Kiadták a figyelmeztetést.
Itt a figyelmeztetés: gyökeresen átalakul a globális pénzügyi rendszer
Közeleg a fiatpénzek válsága?
Lezuhant a legendás szovjet óriás: tragédia érte a világ egyik legnagyobb légcsavaros repülőgépét
Az An-22-es Moszkva mellett csapódott a földbe.
Fordulat a repülőgépgyártásban: javulás a Boeingnél, problémák az Airbusnál
Késlekednek a szállítások.
Elindult a Netrisk a hitelpiacon, néhány éven belül máris piacvezetővé válna a cég
A hitelkamatok is csökkenhetnek, ha felpörög a digitalizáció.
Új vezérigazgatót nevez ki a BMW
Májusi hatállyal.
Már nincs olyan, hogy „normál” év – így marad talpon az egyik legnagyobb magyar agrárholding
Makai Szabolcsot, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!