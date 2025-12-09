Szijjártó reagált Trump meglepetést okozó szavaira: vannak egyeztetések pénzügyi védelemről

Szijjártó Péter már reagált is a Politico cikkére egy Facebook-bejegyzésben:
"Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén,
ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki.
Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet. Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond."
Szijjártó Péter nem sokkal azután fogalmazta meg közleményét, hogy a Politicónak adott interjújában Donald Trump amerikai elnök meglepő dolgot állított a magyar védőhálóról.
A lap rákérdezett, ígért-e Trump "hozzáférést Orbánnak egy akár 20 milliárd dollár értékű, USA által támogatott pénzügyi pajzshoz."
„Nem, ilyet nem ígértem neki, de kétségtelenül kérte” – mondta erre Trump.
Szijjártó Péter szavaiból az derült ki, hogy egyelőre nincs megállapodás Magyarország és az USA között. Ugyanakkor ilyen állítást senki nem tett, az ellentmondás a korábbi információkkal nem erre vonatkozik. Azt ugyanis eddig is lehetett tudni, hogy nincs formális, intézményesített megállapodás, de talán zajlanak bizonyos egyeztetések. Viszont a kormány többször utalt rá, hogy Magyarország bírja Donald Trump ígéretét egy védőháló biztosításáról. Ebben mutatkozik az ellentmondás, hiszen most Trump expliciten azt jelezte, hogy bár Orbán Viktor miniszterelnök kérte, ő nem ígért ilyen védőhálót.
Címlapkép forrása: facebook
