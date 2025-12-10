  • Megjelenítés
Beragadhat a forint, de ennek most kivételesen sokan örülhetnek
Beragadhat a forint, de ennek most kivételesen sokan örülhetnek

Az elmúlt hetekben látott 380-385-ös sávban ragadhat meg a forint árfolyama a következő hónapokban, ez akár a jövő év közepéig is kitarthat – hangzott el az MBH Bank elemzőinek szerdai sajtóbeszélgetésén. A bank szakértői szerint az idei 0,4%-os gazdasági növekedés után 2026-ban 2,8%-kal nőhet a magyar GDP, az inflációt tekintve viszont érdekes év elé nézhetünk.

Továbbra is kettősség jellemzi a magyar gazdaságot, hiszen a fogyasztás húzza a növekedést, míg a beruházások visszafogják azt – mondta a bank szerdai sajtóbeszélgetésén Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője. Szerinte az idei év érdekessége a készletek jelentős növekedése, bár a KSH adatrevíziói miatt ezzel kapcsolatban nőtt a bizonytalanság. Ugyanakkor ezekből a folyamatokból az rajzolódik ki, hogy 2026-ban a beruházások területén is elindulhat egy pozitív fordulat.

A bank elemzői arra számítanak, hogy 2026-ban is a fogyasztás élénkítheti a magyar gazdaságot, ezt segíthetik a választások előtti kormányzati transzferek is. Összességében a szakértők szerint

az idei 0,4%-os növekedés 2,8%-ra gyorsulhat 2026-ban.

Ebben segíthet a német gazdaság élénkülése is, Árokszállási Zoltán szerint egy százalékos német növekedés mellett nehéz elképzelni, hogy a magyar gazdaság ne tudna legalább 2-3%-kal bővülni.

Arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom jövőre is 3 százalékot meghaladó ütemben növekedhet, ezt a már említett kormányzati transzferek is segíthetik – emelte ki Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior makrogazdasági elemzője. Szerinte a kedden megjelent friss adatokban látszik, hogy az élelmiszereknél már látványos az éves áremelkedés mérséklődése, illetve a szolgáltatásoknál is érezhető hasonló tendencia az előző hónaphoz képest. Az infláció csökkenését segíti a korábbinál erősebb forintárfolyam is, azonban a tartós fogyasztási cikkek piacán még nem minden kategóriában látszik egyértelműen ennek a hatása.

Arra számítunk, hogy 2026 elején jóval a 3 százalékos jegybanki cél alá süllyedhet az infláció, és akár az év közepéig ott is maradhat – emelte ki Balog-Béki. Fontos persze kiemelni, hogy az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal mérséklik az áremelkedési ütemet.

Az év eleje óta vizsgálva akár azt is mondhatnánk, hogy a forint jelentős erősödése után már túlértékelt a magyar deviza, azonban hosszabb távon ez a kép árnyalható. A 2021 vége óta számított inflációs többlet alapján

ma már nem lehet azt mondani, hogy gyenge lenne a forint, sőt, egyre inkább átlendül az erősödés felé

- hangsúlyozta Árokszállási Zoltán.

Az elemző hangsúlyozta, hogy most arra számítanak, hogy a jövő év második felében valamilyen módon kivezetésre kerülnek az árrésstopok, ami az MNB lépéseire is hatással lehet. Árokszállási Zoltán szerint a jegybank akkor kezdheti el csökkenteni a kamatot az év közepe körül, ha azt látja, hogy az alapvető inflációs folyamatok rendben vannak, a maginfláció mérséklődik. Ebben kulcsszerepük lehet az inflációs várakozásoknak. Kiemelte, hogy akár az a helyzet is előállhat, hogy még el sem kezdődik az árrésstopok kivezetése, de ezek a feltételek teljesülnek, így a lazítás útjára léphet az MNB.

Arra számítunk, hogy a jelenlegi 380-385-ös sáv kitarthat a jövő év első felében is, ebben ragadhat be a forint

- hangsúlyozta az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

A bank várakozásai szerint a költségvetésben átlagosan teljesülhet a kormány 5%-os GDP-arányos hiánycélja idén és jövőre. Ugyanakkor az elemzők szerint az idei deficit 4,8% lehet, míg 2026-ban 5,2%-os hiányra számítanak.

