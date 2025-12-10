Bezáródhatott a kamatvágási ablak – kemény idők várnak a forintra

A globális kamatkörnyezet néhány hét alatt drámaian megváltozott. Mindez arra utal, hogy 2026 jóval volatilisabb év lehet annál, mint amire a befektetők eddig számítottak. A globális központi bankok lazítási ciklusa véget ért – állítja a Reuters elemzése. A feltörekvő piaci devizák jelentős nyomás alá kerülhetnek, ami a forint menetelésének is egy csapásra véget vethet.

Az Ausztrál Nemzeti Bank elnöke, Michele Bullock, valamint az Európai Központi Bank igazgatótanácsának tagja, Isabel Schnabel e heti nyilatkozatai – amelyekben jelezték, hogy a következő lépésük akár kamatemelés is lehet – rávilágítanak a nagy jegybankok körében kibontakozó, szigorúbb monetáris irányváltásra. Bullock kijelentései váratlanul érték a piacokat, Schnabel szavai kevésbé okoztak meglepetést, együttesen azonban jóval kihívásokkal telibb monetáris politikai környezetet vetítenek előre:

a hitelfelvételi költségek nagy valószínűséggel emelkedni fognak.

A közös nevező az infláció, amely számos fejlett gazdaságban makacsul a célérték felett marad, miközben a növekedés többnyire stabil. A kérdés most az, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke szerdán küld-e hasonló jelzéseket egy úgynevezett "héja vágással" – vagyis olyan kamatcsökkentéssel, amelyet szigorúbb előretekintő iránymutatás kísér.

A G10 jegybankok piaci kamatvárakozásait áttekintve jelenleg csak háromnál – a Fednél, a Bank of Englandnél és a norvég Norges Banknál – számítanak kamatcsökkentésre jövőre. A Fedtől 75, a másik kettőtől 50 bázispontos mérséklést áraznak. Ezzel szemben a kanadai jegybanktól és az ausztrál RBA-tól mintegy 35, illetve 50 bázispontos kamatemelést vár a piac – pedig néhány héttel ezelőtt mindkét országban még a kamatcsökkentés tűnt valószínűbbnek.

Mi magyarázza ezt a fordulatot? Sok nagy jegybank rendkívül szokatlan helyzetben van:

az elmúlt évtizedek leggyorsabb kamatcsökkentési ciklusát hajtották végre anélkül, hogy recesszió alakult volna ki. A Fed esetében legutóbb a nyolcvanas évek közepén történt hasonló, az EKB pedig a Deutsche Bank elemzői szerint még soha nem lazított ilyen agresszíven gazdasági visszaesés hiányában.

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a recesszió nélküli, gyors monetáris lazítás gyakran a gazdasági aktivitás erőteljes újraélénküléséhez vezet. Ez különösen igaz akkor, ha a kamatcsökkentéseket bőkezű fiskális politika kíséri. Ilyen helyzetben a jegybankok a vártnál gyorsabban kényszerülhetnek visszatérni a kamatemelésekhez – jövőre éppen ezt láthatjuk.

A jegybankok jelenleg nagyon vékony kötélen egyensúlyoznak

– írta Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője egy jegyzetében a Reuters szerint. A Fed újabb kamatemelésének esélye rövid távon ugyan alacsony, de a nemzetközi környezet alakulása alapján 2026-ra ezt sem lehet teljesen kizárni.

Ahogy a befektetők újraértékelik a globális jegybanki kilátásokat, a devizák és a kötvények különösen sebezhetővé válhatnak. Ennek veszélyét növeli, hogy ezeken a piacokon jelenleg kifejezetten alacsony a volatilitás.

A MOVE index, az amerikai államkötvénypiac implikált volatilitásának mérőszáma múlt héten négyéves mélypontra süllyedt, míg a hat fő deviza dollárral szembeni implikált volatilitását mérő index 2023 júliusa óta nem látott alacsony szintre esett.

A G10 jegybankok szigorodó politikája várhatóan megújult eladási nyomást okoz majd a japán jen piacán. A piaci konszenzus hosszú ideje az, hogy a japán jegybank, a Bank of Japan 2026-ban kamatot emel, miközben a várakozások szerint a többi G10-es jegybank ekkorra már nem követi a példáját, ami támogatná a jelenleg gyengélkedő devizát. A globális szigorítási fordulat azonban jelentősen megnehezítené a BoJ dolgát, és a jent könnyen visszalökheti a közelmúlt történelmi mélypontjai, a dolláronkénti 162 jen környékére – felvetve a japán pénzügyminisztérium devizapiaci beavatkozásának lehetőségét. Ez a szint jelenleg sincs messze.

Egy másik lehetséges következmény a feltörekvő piaci devizák – így a forint – gyengülése.

Ha világszerte emelkednek a kamatok, a befektetőket egyre inkább a fejlett gazdaságok biztonságosabb, ugyanakkor vonzóbb hozamú devizái felé fordulhatnak.

Eközben a világ számos kötvénypiacán megjelentek az aggodalomra utaló jelek, ismét Japán vezetésével. A japán államkötvények masszív eladási hulláma történelmi csúcsokra repítette a hosszú lejáratú hozamokat. De a japán papírok nincsenek egyedül:

az ausztrál tízéves hozam október vége óta 70 bázisponttal emelkedett, a német harmincéves hozam kedden 14 éves csúcsot ért el, a kanadai tízéves hozam pedig alig több mint egy hét alatt 35 bázisponttal ugrott.

Az év végéhez közeledve egyfajta paradoxon rajzolódik ki a deviza- és kötvénypiacokon: a befektetők idegesek, miközben a volatilitás továbbra is alacsony. Egy új globális kamatemelési ciklus kilátása jövőre gyorsan feloldhatja ezt az ellentmondást, és érdemben megváltoztathatja a piaci környezetet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images