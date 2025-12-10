  • Megjelenítés
Bezáródhatott a kamatvágási ablak – kemény idők várnak a forintra
Gazdaság

Bezáródhatott a kamatvágási ablak – kemény idők várnak a forintra

Portfolio
A globális kamatkörnyezet néhány hét alatt drámaian megváltozott. Mindez arra utal, hogy 2026 jóval volatilisabb év lehet annál, mint amire a befektetők eddig számítottak. A globális központi bankok lazítási ciklusa véget ért – állítja a Reuters elemzése. A feltörekvő piaci devizák jelentős nyomás alá kerülhetnek, ami a forint menetelésének is egy csapásra véget vethet.

Az Ausztrál Nemzeti Bank elnöke, Michele Bullock, valamint az Európai Központi Bank igazgatótanácsának tagja, Isabel Schnabel e heti nyilatkozatai – amelyekben jelezték, hogy a következő lépésük akár kamatemelés is lehet – rávilágítanak a nagy jegybankok körében kibontakozó, szigorúbb monetáris irányváltásra. Bullock kijelentései váratlanul érték a piacokat, Schnabel szavai kevésbé okoztak meglepetést, együttesen azonban jóval kihívásokkal telibb monetáris politikai környezetet vetítenek előre:

a hitelfelvételi költségek nagy valószínűséggel emelkedni fognak.

A közös nevező az infláció, amely számos fejlett gazdaságban makacsul a célérték felett marad, miközben a növekedés többnyire stabil. A kérdés most az, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke szerdán küld-e hasonló jelzéseket egy úgynevezett "héja vágással" – vagyis olyan kamatcsökkentéssel, amelyet szigorúbb előretekintő iránymutatás kísér.

A G10 jegybankok piaci kamatvárakozásait áttekintve jelenleg csak háromnál – a Fednél, a Bank of Englandnél és a norvég Norges Banknál – számítanak kamatcsökkentésre jövőre. A Fedtől 75, a másik kettőtől 50 bázispontos mérséklést áraznak. Ezzel szemben a kanadai jegybanktól és az ausztrál RBA-tól mintegy 35, illetve 50 bázispontos kamatemelést vár a piac – pedig néhány héttel ezelőtt mindkét országban még a kamatcsökkentés tűnt valószínűbbnek.

Még több Gazdaság

Az EU hamarosan lepaktál a világ legnépesebb országával – hatalmas üzlet készül

Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot

2026-ban is hatalmas devizaeladósodással készül Magyarország

Mi magyarázza ezt a fordulatot? Sok nagy jegybank rendkívül szokatlan helyzetben van:

az elmúlt évtizedek leggyorsabb kamatcsökkentési ciklusát hajtották végre anélkül, hogy recesszió alakult volna ki. A Fed esetében legutóbb a nyolcvanas évek közepén történt hasonló, az EKB pedig a Deutsche Bank elemzői szerint még soha nem lazított ilyen agresszíven gazdasági visszaesés hiányában.

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a recesszió nélküli, gyors monetáris lazítás gyakran a gazdasági aktivitás erőteljes újraélénküléséhez vezet. Ez különösen igaz akkor, ha a kamatcsökkentéseket bőkezű fiskális politika kíséri. Ilyen helyzetben a jegybankok a vártnál gyorsabban kényszerülhetnek visszatérni a kamatemelésekhez – jövőre éppen ezt láthatjuk.

A jegybankok jelenleg nagyon vékony kötélen egyensúlyoznak

– írta Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője egy jegyzetében a Reuters szerint. A Fed újabb kamatemelésének esélye rövid távon ugyan alacsony, de a nemzetközi környezet alakulása alapján 2026-ra ezt sem lehet teljesen kizárni.

Ahogy a befektetők újraértékelik a globális jegybanki kilátásokat, a devizák és a kötvények különösen sebezhetővé válhatnak. Ennek veszélyét növeli, hogy ezeken a piacokon jelenleg kifejezetten alacsony a volatilitás.

A MOVE index, az amerikai államkötvénypiac implikált volatilitásának mérőszáma múlt héten négyéves mélypontra süllyedt, míg a hat fő deviza dollárral szembeni implikált volatilitását mérő index 2023 júliusa óta nem látott alacsony szintre esett.

A G10 jegybankok szigorodó politikája várhatóan megújult eladási nyomást okoz majd a japán jen piacán. A piaci konszenzus hosszú ideje az, hogy a japán jegybank, a Bank of Japan 2026-ban kamatot emel, miközben a várakozások szerint a többi G10-es jegybank ekkorra már nem követi a példáját, ami támogatná a jelenleg gyengélkedő devizát. A globális szigorítási fordulat azonban jelentősen megnehezítené a BoJ dolgát, és a jent könnyen visszalökheti a közelmúlt történelmi mélypontjai, a dolláronkénti 162 jen környékére – felvetve a japán pénzügyminisztérium devizapiaci beavatkozásának lehetőségét. Ez a szint jelenleg sincs messze.

Egy másik lehetséges következmény a feltörekvő piaci devizák – így a forint – gyengülése.

Ha világszerte emelkednek a kamatok, a befektetőket egyre inkább a fejlett gazdaságok biztonságosabb, ugyanakkor vonzóbb hozamú devizái felé fordulhatnak.

Eközben a világ számos kötvénypiacán megjelentek az aggodalomra utaló jelek, ismét Japán vezetésével. A japán államkötvények masszív eladási hulláma történelmi csúcsokra repítette a hosszú lejáratú hozamokat. De a japán papírok nincsenek egyedül:

az ausztrál tízéves hozam október vége óta 70 bázisponttal emelkedett, a német harmincéves hozam kedden 14 éves csúcsot ért el, a kanadai tízéves hozam pedig alig több mint egy hét alatt 35 bázisponttal ugrott.

Az év végéhez közeledve egyfajta paradoxon rajzolódik ki a deviza- és kötvénypiacokon: a befektetők idegesek, miközben a volatilitás továbbra is alacsony. Egy új globális kamatemelési ciklus kilátása jövőre gyorsan feloldhatja ezt az ellentmondást, és érdemben megváltoztathatja a piaci környezetet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility