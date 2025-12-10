Enyhül a defláció Kínában, de a termelői árak már 38 hónapja esnek

Enyhülnek a deflációs jelek Kínában: novemberben éves szinten 0,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az októberi 0,2 százalék után, miközben a termelői árak 2,2 százalékkal estek, immár 38. hónapja megszakítás nélkül. A gyenge kereslet, a tartós ingatlanpiaci válság és a túltermelés továbbra is erős lefelé mutató nyomást gyakorol az árakra, ami a nominális GDP-növekedést is fékezi.

Kínában novemberben enyhén gyorsult a fogyasztói árak emelkedése, ami újabb jele annak, hogy a defláció fokozatosan enyhül, jóllehet a költségekre nehezedő lefelé mutató nyomás továbbra is széles körben jelen van.

A fogyasztói árindex éves összevetésben 0,7 százalékkal emelkedett novemberben az októberi 0,2 százalékos növekedés után

– derül ki a kínai statisztikai hivatal szerdán közzétett adataiból. Ez megegyezett a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok medián várakozásával.

A termelői árak ezzel szemben 2,2 százalékkal estek, ami már a 38. egymást követő hónapja a csökkenésnek, és nagyobb visszaesést jelent a várt 2 százaléknál.

Kína a járvány vége óta küzd a deflációval, amit a tartós ingatlanpiaci pangás és a gyenge fogyasztói kereslet következményeként tapasztal. Emellett egyes ágazatokban a túlzott kapacitásbővülés túlkínálathoz vezetett, ami arra kényszeríti a vállalatokat, hogy a túlélés érdekében árakat csökkentsenek.

Az ország bruttó hazai termékének deflátora – a legszélesebb körű ármutató – több mint két éve folyamatosan csökken, ami a leghosszabb ilyen időszak azóta, hogy 1993-ban megkezdődött a negyedéves adatszolgáltatás.

Bár a kínai kormány ígéretet tett a „rendezetlen” árverseny visszaszorítására, az előrelépés eddig korlátozott volt,

mivel tartanak a munkahelyek tömeges megszűnésétől és a gazdasági növekedés további gyengülésétől.

Noha a kínai gazdaság jó eséllyel teljesíti az idei, mintegy 5 százalékos növekedési célt, a nominális GDP a csökkenő árak miatt jóval visszafogottabb ütemben bővül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio