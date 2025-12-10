Hatalmas a torlódás az Árpád hídon, az 1-es villamos sem jár

Egymásnak ütközött egy kamion és két személyautó Budapest XIII. kerületében az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében; a baleset a villamosforgalmat is akadályozza – közölte a katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél;

az érintett útszakaszon nagy a torlódás

– közölték.

A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon; a Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok; csak lépésben lehet haladni.

Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között

– tették hozzá.

A címlapkép illusztráció, forrása: MTI/Máthé Zoltán