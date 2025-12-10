  • Megjelenítés
Óriási tudományos áttörés a rákgyógyításban: nagyon fontos, milyen napszakban kapják a kezelést a betegek
Óriási tudományos áttörés a rákgyógyításban: nagyon fontos, milyen napszakban kapják a kezelést a betegek

A legtöbb ember, amikor tüdőrákot diagnosztizálnak nála, valószínűleg a lehető leghamarabbi időpontot foglalja a kezelésre. Egy új kutatás azonban azt sugallja, hogy jövő héten délelőtt akár jobb lehet, mint a holnap délután, írja az IFL Science.

Öt kínai intézet kutatói 397 beteg eredményeit hasonlították össze, akik kemoterápiát és immunterápiát (atezolizumabot vagy durvalumabot) kaptak.

A betegeket aszerint kategorizálták, a nap mely szakában kapták az első négy immunterápiás kezelésüket, és drámai különbséget találtak azok javára, akiket korábban kezeltek.

A délután 3 órát vették választóvonalnak: a szerzők szerint azoknál, akiket ez előtt kezeltek, 63 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, és 52 százalékkal kisebb eséllyel mutatott a rák előrehaladást CT- vagy MR-vizsgálatokban.

A kezelések legkorábban délelőtt 11-kor kezdődtek, és általános tendencia volt a rosszabb eredmények felé 15 óráig. A minták azonban elég kicsik voltak ahhoz, hogy egy-egy konkrét óra közötti különbség ne legyen statisztikailag szignifikáns, ezért hozták létre a 15 óra előtti és utáni csoportokat.

Fontos megjegyezni, hogy ez egy retrospektív vizsgálat volt, nem randomizált klinikai próba. Lehetséges tehát, hogy azok, akik később kaptak kezelést, nem voltak teljesen reprezentatívak – például hosszabb utat tettek meg a kórházig, vagy olyan kötelezettségeik voltak, amelyek miatt nehezebb volt számukra időben érkezni. Ennek ellenére a szerzők szerint az eredmények

tovább erősítik azt a bizonyítékot, hogy a cirkadián ritmus immunrendszerre gyakorolt hatása miatt az időzítés fontos, különösen az immunkezelések esetében.

A szerzők rámutatnak, hogy az elmúlt négy évben legalább tíz másik tanulmány is megjelent a kezelés időzítésének immunterápiára gyakorolt hatásáról. Ezek együtt erős érvként szolgálnak amellett, hogy az immunterápiát a nap korábbi szakaszában adják. Érdemes megjegyezni azt is, hogy néhány vizsgálat melanómás, illetve fej-nyak daganatos betegeken zajlott, vagyis a kedvező hatás nem csak a tüdőrákra korlátozódik.

Az infúzió időzítésének módosítása egyszerűen kivitelezhető, és különböző egészségügyi környezetekben is megvalósítható további költségek nélkül

– mondta a vezető szerző, Dr. Yongchang Zhang (Central South University). „A vizsgálat közvetlenül alkalmazható a klinikumban, és potenciálisan átalakíthatja a kissejtes tüdőrák jelenlegi terápiás protokolljait.”

A szerzők megjegyzik: annak ellenére, hogy erős a bizonyíték a korábbi kezelés mellett, a mögöttes mechanizmus továbbra sem ismert, és további kutatásra van szükség. Bár a potenciális előnyök nyilvánvalóak, a gyakorlati megvalósítás nehéz lehet, hiszen a legtöbb kórház nem tud minden beteget ugyanabban a szűk időablakban kezelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

