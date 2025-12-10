  • Megjelenítés
FONTOS Miközben mindenki az Otthon Startra figyelt, még nagyobbat durrant a magyarok kedvenc hitele
Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot
Gazdaság

Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot

Portfolio
Európában egyre erősödnek azok a belső egyeztetések, amelyek egy korábban elképzelhetetlen pénzügyi lépés lehetőségét vizsgálják: az amerikai állampapírok összehangolt eladását. A háttérben az áll, hogy több uniós kormány attól tart, Washington esetleg feladhatja Ukrajna támogatását vagy kompromisszumot köthet Oroszországgal. A potenciális lépést Európa stratégiai figyelmeztetésként szánná, amely az amerikai döntéshozatalra gyakorolna nyomást a háború kritikus szakaszában – számolt be az Economic Times.

Európai kormányzati körökben egyre komolyabban mérlegelik annak a rendkívüli pénzügyi fegyvernek a bevetését, amely eddig legfeljebb elméleti forgatókönyvként se nagyon létezett:

az amerikai állampapírok összehangolt, nagy volumenű eladását. A lépés célja az lenne, hogy nyomást gyakoroljanak Washingtonra arra az esetre, ha az USA feladná Ukrajna támogatását vagy háttéralkut kötne Oroszországgal a háború lezárásáról.

A háttérben az európai aggodalmak erősödése áll, miután Donald Trump amerikai elnök újra és újra engedni látszik Vlagyimir Putyin orosz államfő követeléseinek, kiszolgáltatva Ukrajnát Moszkva kényének.

Számos diplomáciai egyeztetés szerint egy esetleges amerikai irányváltás – például ha Donald Trump jelentősen csökkentené Ukrajna támogatását – alapjaiban rengetné meg a transzatlanti biztonsági rendszert. Európa ezért azt vizsgálja, milyen gazdasági eszközei vannak arra, hogy világos jelzést küldjön az Egyesült Államok felé, amennyiben Washington olyan kompromisszumot kötne, amely az európai biztonság rovására mehet.

Az eszköz potenciálisan hatásos: az európai országok – az Egyesült Királysággal együtt – összesen több mint 2000 milliárd dollár értékben tartanak amerikai állampapírokat.

Egy összehangolt eladás érdemben megingathatná a kötvénypiacot, növelhetné az amerikai államadósság finanszírozási költségeit, és rövid távon megroppanthatná a dollárba vetett bizalmat.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen „végső gazdasági fegyver” a globális piacok stabilitását is veszélyeztetné.

A belső európai egyeztetések egyik központi kérdése, hogy vajon képes-e az EU és az Egyesült Királyság valóban összehangoltan fellépni. Egy ilyen döntés nem csupán politikai, hanem jelentős technikai és pénzügyi kockázatokkal is járna: az eladás önmagában is csökkentené a saját tartalékaik értékét, és a piaci turbulenciák vissza is üthetnének az európai pénzügyi rendszerre.

