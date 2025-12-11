Benzinkútból közösségi tér: évi közel 50 millió hot-dog a Mol Fresh Corner sikerének bizonyítéka

A Fresh Corner tíz év alatt benzinkútból közösségi térré fejlődött, ma már nem csupán megálló, hanem sok esetben maga az úti cél - erről is kérdezte a Portfolio Ratatics Pétert, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatóját és Styaszny Endrét, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetőjét. A 2015-ben indult koncepció mára tíz országban van jelen több mint 1300 egységgel, amelyből több mint 300 Magyarországon található. A Mol sikeresen teremtett új kategóriát a minőségi vendéglátással a töltőállomásokon, és ma már önálló egységekkel is jelen van vasútállomásokon, reptéren, egyetemeken és irodaházakban. Az üzleti eredmények igazolják a stratégia sikerét: tavaly a kiskereskedelmi profit több mint harmada már nem üzemanyagból származott, miközben 2024-ben 65 millió kávé és 43 millió hot-dog fogyott a teljes régióban.

Hogyan oszlik meg önök között a Fresh Corner régiós bővítésének, a fogyasztói szolgáltatások stratégiájának és a hazai működtetésnek a felelőssége? Miben egészítik ki egymást a napi döntéshozatalban?

Ratatics Péter: A stratégia elsődlegesen csoportszinten születik, hiszen a Fresh Corner immár tíz országban van jelen, és régiós márkaként kell egységes szolgáltatást nyújtania. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a hazai működésnek kiemelt szerepe van, hiszen a Mol központja Budapesten található. Legtöbbször itt tesztelünk, itt pilotolunk, és ha valami Magyarországon bizonyít, azt magabiztosan tudjuk bevezetni a többi országban is. Így történt ez tíz éve a Fresh Corner koncepcióval is, Budapesten nyílt az első, majd országszerte még kilenc, év végére pedig már hét országban volt összesen 25 egységünk.

Styaszny Endre: A magyar piac egyfajta laboratórium. Mi a mindennapi működés, az operáció és a vásárlói visszajelzések alapján folyamatosan finomhangoljuk azt, amit Péter és a csoportszintű csapat stratégiai irányként megfogalmaz. A napi döntésekben ez egy kölcsönösen erősítő együttműködés: a stratégia adja a keretet, a helyi tapasztalat pedig a gyakorlati bizonyítékot.

A 2015-ös rajtra visszatekintve: mi volt a Fresh Corner eredeti célja a „tankoláson túl” élmény megteremtésében, és mit tartanak a legfontosabb változásnak azóta?

R. P.: A Fresh Corner indulásakor az volt a célunk, hogy teljesen új kategóriát teremtsünk: a tankoláson túl minőségi, gyors, megbízható vendéglátási élményt nyújtsunk a töltőállomásokon, amelynek köszönhetően ezentúl mi lehetünk a fogyasztók elsőszámú választása. 2015-ben nyitottuk meg az első Fresh Corner egységet Budapesten, a Mol Campustól nem messze a Prielle Kornélia utcai töltőállomáson – amelyet aztán több száz további követett régió szerte.

Azóta hatalmasat változott a piac. A Fresh Corner mára nem egyszerűen útközbeni megálló, hanem sok esetben maga az úti cél. Ezt tartom a legnagyobb áttörésnek.

Miért volt úttörő 10 éve a minőségi gasztronómia bevezetése a töltőállomásokon, és mit jelent ma a „biztos pont az úton” ígérete a különböző célcsoportoknak?

R. P.: Tíz éve nem volt természetes, hogy valaki egy benzinkúton minőségi kávét, friss péksüteményt vagy meleg ételt kapjon. Mi ezt a gondolkodást fordítottuk meg. A „biztos pont az úton” ma azt jelenti, hogy bárhol jár a régióban, ugyanazt a minőséget, kínálatot és kiszolgálást kapja. Sőt ennél is továbbmegyek, mindezt egy kellemes környezetben, a régi töltőállomásokhoz képest ugyanis a Fresh Corner dizájnja az újdonság erejével hat, a belső és kültéri kialakításnak, teraszainknak köszönhetően vásárlóink hosszú útjuk során kényelmesen megpihenhetnek nálunk.

S. E.: Egy autósnak ez megbízhatóságot jelent, a családoknak kiszámítható pihenőhelyet, a városlakóknak pedig gyors és állandó minőséget – mindezt kedvező áron. A Fresh Corner ma már egyértelmű márkává vált ebben a szerepben.

A több mint 1300 régiós és 300 hazai Fresh Corner egység mögött milyen működési modell áll, és hol látják a legnagyobb növekedési lehetőséget?

R. P.: A működésünk alapja az egységesítés: termékben, folyamatban és minőségben is standardokkal dolgozunk, mert ez ad stabil alapot a régiós növekedéshez. A potenciál országonként eltérő, de Lengyelország egyértelműen kiemelkedik – amelyet nagy, érett és erősen versengő piacnak tapasztalunk.

A kemény verseny inkább ösztönöz: a márkaerősítésben, az ügyfélélményben és a kínálat fejlesztésében ma is sok tartalék van.

Fontos irányunk, hogy a Fresh Corner már ne csak a töltőállomásokhoz kötődjön. Az önálló egységek ma már jelen vannak vasútállomásokon, a pozsonyi reptéren, egyetemeken és irodaházakban – Prágától a Corvinusig, a Blaha Lujza tértől a Mol Campusig. Emellett új formátumokat is tesztelünk. A következő két évben 25 új hazai és 25 csoportszintű standalone üzletet nyitunk, ami új fogyasztói csoportokat hoz be a rendszerbe – az ingázóktól a turistákig.

A melegételek külön növekedési kategóriát jelentenek. Ezt azért most tudjuk nagy léptékben építeni, mert az elmúlt években kialakult az ehhez szükséges szervezeti és minőségi háttér. Horvátországban már bizonyítottuk, hogy a modell jól skálázható, ezért 2030-ra 190 millió dollár értékű melegétel-értékesítést célzunk meg, és 360 állomáson fejlesztjük tovább ezt a kínálatot. Mostanra minden feltétel adott ahhoz, hogy ez a terület a következő évek egyik legfontosabb növekedési motorja legyen.

Az elmúlt évek mérföldkövei közül melyik hozta a legnagyobb üzleti és márkaérték-növekedést?

R. P.: Egy-egy elem hatását nehéz külön mérni. Mi években, hosszú távon gondolkodunk. Az viszont tény, hogy minden egyes lépés – a Fresh Corner Café bevezetésétől a fesztiváljelenlétig, a Marché-integrációtól a Pick-kollaborációig – hozzájárult ahhoz, hogy

tavaly a kiskereskedelmi profit több mint harmada már nem üzemanyag jellegű eladásból származott.

Ez a legfontosabb visszaigazolás. A Fresh Corner márka teljesítményét, csakúgy mint a Mol-t, havonta mérjük 10 országban. Mára a vásárlóink nagy többsége magától említi a Fresh Cornert és egyértelműen azonosítja, hogy a Mol-hoz tartozik – fiatalos és kedves márkának tartják. Nagyon sokat lendített a márka fejlődésén, a már korábban említett standardizálás. Ugyanazzal az imázzsal, designnal, minőséggel és közel azonos ajánlatokkal találkozhatnak a vásárlók, ha útjuk során a régió bármely Fresh Cornerében állnak meg. Mindemellett idén a Fresh Corner 10 éves születésnapi kampányával sikerült tovább emelni a márka pozitív megítélését.

A 2024-es (65 millió kávé / 43 millió hot-dog) és a 2025 Q1–Q3-as adatok (50 millió / 34 millió) alapján milyen fogyasztási trendek rajzolódnak ki?

R. P.: Egyre többen kötik össze az autójuk tankolását a saját energiájuk „utántöltésével” – kávéval, szénhidráttal, hidratálással, vagy egyszerű pihenéssel. A kosárérték és a kosár összetétele is diverzifikálódik: a klasszikus kiegészítők mellé egyre gyakrabban kerül meleg étel, minőségi snack vagy új ízvariáns.

A számok mögött azonban nemcsak fogyasztói szokásváltozás áll, hanem egy nagyon tudatos építkezés is.

A nem üzemanyag jellegű értékesítés a modellünkben egyre fontosabb, és ebben nemcsak a szerkezeti hatások – például az infláció – játszanak szerepet. A kategóriamenedzsment minősége döntő: milyen terméket választunk, hogyan árazzuk, milyen promóciókkal dolgozunk, és hogyan jelenítjük meg a kínálatot. A régióban működő csapataink erőssége éppen abban van, hogy ezt a komplex rendszert magas szakmai színvonalon működtetik, és a helyi igényekhez igazítják.

A következő szintet az jelenti, amikor olyan termékeket keresünk, amelyek képesek forgalmat generálni és erős „holdudvarhatást” kiváltani. Idén 140 millió tranzakció elemzése után az egyik legjobb példát éppen a sör adta: az esetek 60%-ában kerül mellé más termék is, de korábban túláraztuk, impulzustermékként kezeltük. A tapasztalat viszont az, hogy ha jól árazunk – akár csökkentünk –, nemcsak a mennyiség nő, hanem a teljes kosár is. Sokszor éppen ez a kulcs:

ha új eredményeket akarunk elérni, új lépéseket kell megtennünk, még akkor is, ha a tankoláshoz kötődő kiegészítővásárlások logikáját teljesen újra kell gondolnunk.

Magyarországon 2024-ben 12 millió kávé és 10,8 millió hot-dog fogyott, a hálózatból Hatvan emelkedik ki, ahol a legtöbb termék fogy ezek közül. Milyen tényezők magyarázzák ezt, és hogyan skálázható országosan?

S. E.: Az elsődleges szempont, hogy mindenki számára elérhetők legyünk. Mindig a legforgalmasabb utak és csomópontok mentén döntünk az értékesítési helyszínekről – legyen szó tankolásról vagy nem üzemanyag jellegű termékekről. Hatvan ilyen szempontból kiemelt lokáció, logisztikailag erős csomópont: nagy az átmenő forgalom, éppen ezért az autópálya mindkét oldalán megtalálhatók vagyunk.

Hasonló szempontok mentén kezdtünk önálló, úgynevezett standalone egységeket nyitni Fresh Corner Café néven régió szerte. Ilyenek Magyarországon például a Blaha Lujza téren, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen mindkét campusán, illetve itt a Mol Campus földszintjén lévő egységeink.

Hogyan döntik el, mi legyen egységes, és mi legyen lokalizált a termékfejlesztésben?

R. P.: Minden egységes, elsődleges cél a standardizálás: a Balti-tengertől a Fekete-tengerig mindenhol ugyanazt a nem üzemanyag jellegű termékkínálatot, ugyanolyan minőségben kívánjuk biztosítani a fogyasztóknak. A kávé, az alapreceptek, a kulcstermékek egységesek.

S. E.: Figyelembe vesszük a lokális igényeket is, hiszen ez régiónként eltér és ezek alapján alakítjuk a termékfejlesztéseket. Hazánkban például az egyik legkedveltebb gasztró termékünk a magyaros hot-dog.

Milyen eredményeket hoztak a Nyugati/Déli pályaudvari kioszkok és a balatoni–szegedi bisztrókocsi pilotok? Mi alapján döntenek a folytatásról?

R. P.: Tíz évvel a Fresh Corner indulása után úgy éreztük, ismét kell egy nagy dobás, hogy új szintre emelhessük a fogyasztói élményt és túlmutassunk az autós fókuszon. Ennek eredményeképp jött létre az együttműködés a MÁV-val, azzal a céllal, hogy a vasúti közönséget is kiszolgálhassuk.

Ott szeretnénk lenni mindenhol, ahol az utazás mentén kényelmi vagy gasztronómiai igény jelentkezik: közúton, vasúton, és egyre inkább a légi közlekedésben is. Már jelen vagyunk a pozsonyi reptéren, és további reptéri nyitásokat is tervezünk.

S. E.: Ennek a pilot projektnek az első lépéseként júniusban elindult a bisztrókocsi-szolgáltatás kísérleti jelleggel a nyári balatoni InterCityken, valamint megnyílt az úgynevezett standalone Fresh Corner egységünk a Déli pályaudvaron. Tovább erősítve vasúti jelenlétünket, a Nyugati pályaudvaron új helyszínnel bővült a MÁV-val közös, vasúti és pályaudvari vendéglátást fejlesztő pilot projektje, valamint elindult a Budapest-Szeged vonalon is a Fresh Corner bisztrokocsi.

A standalone Fresh Corner kioszk kínálata a töltőállomásokon megszokott prémium szortimenttel közel azonos: a hot-dog mellett a pizza wrap, különböző menüajánlatok hideg üdítőkkel és sörökkel kiegészítve, valamint Fresh Corner kávéval a kínálatban. Az utasok a Mol Move hűségprogram előnyeit itt is élvezhetik – pontgyűjtés, kedvezmények, digitális kényelem, ahogy azt már a töltőállomásokról ismerik.

A folytatásra optimistán tekintünk.

A Nyugati és a Déli pályaudvar standalone egységeinek forgalmával elégedettek vagyunk: a Nyugati például nem üzemanyag jellegű értékesítésben már egyes töltőállomásaink felett teljesít.

Mi a következő lépés a fejlesztésekben, mitől lesz „2.0” az új Fresh Corner koncepció, és hogyan illeszkedik ez a SHAPE TOMORROW 2030+ vízióhoz?

R. P.: Hadd ugorjak egyet vissza. A Fresh Corner fejlődése szorosan illeszkedik ahhoz az irányhoz, amelyet a Mol a 2010-es években jelölt ki magának. Meggyőződésem, hogy a ‘Beyond Fuel’ stratégia – vagyis az a törekvés, hogy a töltőállomások túlmutassanak az üzemanyag-vásárláson – mára teljesen átformálta a működésünket. Ennek köszönhetően a hálózat fokozatosan vált valódi multi-service ponttá: ma már természetes, hogy csomagautomaták, kerékpáros szervizpontok, LPG- és elektromos töltők, valamint több új szolgáltatás is helyet kap egy-egy állomáson. A Fresh Corner 2015-ös megjelenése ennek az átalakulásnak az egyik leglátványosabb mérföldköve volt.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kényelem mellett a közösségi szerepvállalás is egyre hangsúlyosabb.

REpont automatákat üzemeltetünk, fogadjuk a háztartási használt olajat, és kevesen tudják, de a hazai hálózat nagy része alkalmas kutyachip-leolvasásra is. A Vigyél Haza Alapítvánnyal együttműködve így a kollégáink nemcsak az autósokat tudják támogatni, hanem sokszor egy bajba került házikedvenc hazatalálásában is segíthetnek.

A kérdésre válaszolva pedig: A Fresh Corner 2.0 nem radikális újratervezés, inkább egy tudatos finomhangolás. Budaörsön nemrég avattuk fel a régió első megújult, Fresh Corner 2.0 egységét – amelyben a pultok, kávégépek, melegkonyhai infrastruktúrák már mind a begyűjtött adatok alapján, a vásárlói igények és a kosárba kerülő termékkör változására reagálnak.

Összegezve tehát: a töltőállomásainkat ma már nem kizárólag az üzemanyag tranzakció helyszíneként értelmezzük. Sokkal inkább olyan, a régióban bárhol felismerhető és megbízható szolgáltatási pontként, ahol az autósok, a városlakók és a helyi közösségek tagjai ugyanarra a minőségre és élményre számíthatnak.

