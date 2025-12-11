  • Megjelenítés
Demográfiai bomba ketyeg Európa szívében: egyenesen a katasztrófába robog a kontinens legerősebb országa?
Demográfiai bomba ketyeg Európa szívében: egyenesen a katasztrófába robog a kontinens legerősebb országa?

MTI
Németországban 2035-re a lakosság mintegy negyede 67 évesnél idősebb lesz – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal csütörtökön ismertetett demográfiai előrejelzéséből.

Tavaly a nyugdíjasok aránya még 20 százalék volt. A jelentős növekedés elsősorban az úgynevezett babyboom generáció nyugdíjba vonulásának köszönhető. Minden statisztikai számítási változat szerint a 67 évesnél idősebbek száma 2038-ig tovább növekszik, és becslésük szerint akkor 20,5 és 21,3 millió közé lesz tehető a nyugdíjaskorúak száma, ami 4,5 millióval több, mint ma.

Már jelenleg is 33 nyugdíjas jut 100 munkaképes korú személyre. 2070-ben a legkedvezőbb esetben is ez a szám 43 lehet, tartósan alacsony születési arány és gyenge bevándorlás esetén pedig akár 61 is.

Németországban a következő évtizedekben az időskorúak körében a szépkorúak aránya növekedni fog, miközben a munkaképes korú lakosság aránya minden verzió szerint csökkeni fog.

Tavaly a német statisztikai hivatal adatai szerint 51,2 millió 20 és 66 év közötti embert tartottak nyilván Németországban. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy még magas nettó bevándorlás mellett is a keresőkorúak száma 2070-re előreláthatólag 45,3 millióra fog apadni. Közepes mértékű bevándorlás esetén ez a szám 41,2 millióra, alacsony szintű bevándorlás esetében pedig 37,1 millióra csökken. Egy kisebb mértékű csökkenést – így a hivatal – csak magas bevándorlással kombinált, jelentősen nagyobb születési aránnyal lehet elérni.

A német statisztikai hivatal mindemellett arra számít, hogy Németország lakossága összességében is csökkeni fog 2070-re. Konzervatív becslések szerint 74,7 millióra. A 27 számítási módszerből csak 2 mutatott enyhe növekedést. Összességében tehát a lehetséges népességszám 2070-ben 63,9 és 86,5 millió között mozog. A korábbi előrejelzésekhez képest elsősorban a csökkenő születési arányok és az alacsonyabb nettó bevándorlás gyakorolnak visszafogó hatást.

A 2070-ig szóló demográfiai előrejelzés jelentős regionális különbségeket is mutat: Nyugat-Németországban a lakosságszám csak magas nettó bevándorlásnál maradhat stabil, Kelet-Németországban azonban minden forgatókönyv szerint csökkenni fog 14-30 százalékkal. Mindemellett a tartományi jogú városok lakossága magas és közepes szintű bevándorlás esetében növekedhet.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

